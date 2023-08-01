Почему цены на поездки в такси Максим в Иркутске взлетали до космических и повторится ли это снова Фото: Иван ВИСЛОВ

31 июля некоторые жители России опоздали на работу, на прием к врачу, поздно завезли ребенка в детский сад. Причиной стало тестирование нового закона о такси агрегатором быстрых поездок «Максим». В этот день цены взлетели до космических. Не обошел сбой и Приангарье. Так, минимальная цена за поездку выросла в несколько раз - до 750 рублей по городу и в пригороде. А чтобы добраться с одного берега на другой, иркутянам пришлось заплатить не меньше 1200 рублей. Уехать из Ангарска в Иркутск тем утром пассажирам стоило 5400 рублей, хотя еще накануне обошлась бы в шесть раз дешевле. Цены на такси Максим в Иркутске поразили.

Такси Максим в Иркутске: цены, причины повышения

Сейчас ситуация нормализовалась. Теперь поездка по центру обойдется от 115 до 300 рублей. А на другой берег можно уехать от 190 до 450 рублей. Но многие переживают: не подскочат ли цены снова и не застанут ли врасплох?

Представители сервиса такси Максим в Иркутске ответили КП-Иркутск на главные вопросы о ценах.

В чем суть закона о такси?

- Теперь каждый самозанятый водитель признается полноправным участником рынка. Все должны будут выполнить ряд требований, которые позволят работать легально. А именно оформить страхование гражданской транспортного средства по тарифам для легкового такси. Отсутствие у самозанятого перевозчика такого договора страхования является основанием для приостановления и последующего аннулирования его разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Стоит отметить, что одна такая страховка для таксиста обойдется в среднем от 80 до 120 тысяч рублей. Как отмечают представители сервиса, такой ценник превышает средний месячный доход водителя.

- Общеизвестной является проблема приобретения физическими лицами такого страхового полиса в связи с отказом страховых организаций от страхования автомобилей такси под различными предлогами, - говорят в такси Максим в Иркутске.

Кроме этого, теперь водители такси должны будут проходить обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Пока в Иркутске работает около девяти таких организаций.

- По информации, полученной от этих медицинских организаций, каждая из них может провести не более 50 медицинских осмотров в день и ни одна из них не работает в круглосуточном режиме.

Как это может повлиять на рост цен?

- Когда закон вступит в силу, не менее 95% водителей потеряют возможность работать со службами заказа такси. Существует прямая связь между количеством активных водителей и стоимостью услуги такси. Доступность услуги и демократичность цен всегда обеспечивались большим числом водителей, выполняющих заказы. Отключение водителей, не соответствующих требованиям нового закона о такси, нарушило баланс спроса и предложения.

Что будет дальше?

Представители службы заказа такси Максим в Иркутске предполагают, что возникнет огромный теневой рынок перевозок. Люди будут ловить машины на улице, как десятилетия назад или договариваться о поездках в специальных чатах.

- Также законом предусмотрена возможность блокировки интернет-ресурсов (сайта и мобильных приложений) служб заказа такси за передачу заказов перевозчикам, не имеющим разрешения. Таким образом, деятельность всех служб заказа такси будет заблокирована, поскольку в отсутствие достаточного минимума легальных перевозчиков ни одна из них не сможет исполнять требования закона. Иркутская область, как и другие регионы России, не готова к исполнению нового закона о такси, - предполагают представители сервиса.