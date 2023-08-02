Что произошло в Иркутске в ночь на 2 августа 2023 года: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам главы регионального минстроя Александра Галкина, школа на улице Багратиона в Иркутске не будет завершена к 2023 году. Сроки строительства переносятся на 2024 год. Галкин объяснил, что проект потерял много времени из-за необходимости перепроектирования и прохождения госэкспертизы.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, за 24 часа жители Приангарья подверглись мошенничеству на сумму около 5 миллионов рублей. Одна из жертв - 53-летняя жительница города Усть-Кута, которая сообщила полиции, что злоумышленник, выдавая себя за сотрудника крупной ресурсодобывающей компании, предложил ей возможность заработать на инвестициях.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Иркутской области 2 и 3 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. В первый день осадки прогнозируются в западных и центральных районах, а на следующие два дня - в южных районах, верхнеленских районах и на озере Байкал.