Дачные радости: «ХлебСоль» проводит конкурс для садоводов

Фотографируйте свои успехи на приусадебном участке и получайте денежные призы. Фото: ООО «Маяк».

Дачный сезон в самом разгаре - наступает та самая благодатная пора сибирского лета, когда сады и участки щедро дают урожай, все цветет и можно наконец разогнуть спину и с гордостью похвастаться своими успехами. И не только перед соседями! Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» запустила конкурс «Хлебосольный дачник» и это отличный шанс не только поделиться фотографиями дачных достижений, но и получить за них призы.

- Принять участие может любой желающий, нужно лишь быть покупателем сети дискаунтеров «ХлебСоль», а также сделать фотографию под одну из номинаций, - прокомментировала руководитель по связям с общественностью ТС «ХлебСоль» Яна Абалымова.

Выбирайте одну или сразу несколько номинаций. «Мое подворье» - для тех, кто навел на участке невероятную красоту. «Это я построил сам!» подойдет, если вы мастер на все руки и лично построили дом, баню или беседку. И, конечно, «Удачный рекорд» - для самых больших, необычных, рекордных урожаев.

Условия участия просты: нужно совершить покупку в дискаунтерах «ХлебСоль» с товаром-участником акции, которые выделены на полках, на сумму не менее 300 рублей и загрузить на сайт акции чек и фотографию для участия. Фотографий может быть и несколько - участвовать можно неограниченное количество раз с соблюдением правил. Чем выше рейтинг фото, тем больше шансов на победу, поэтому активно голосуйте сами и привлекайте к этому всех знакомых.

Финал конкурса и розыгрыш основных денежных призов состоится 27 сентября 2023 года. Однако дополнительные розыгрыши сертификатов на покупки будут проводиться каждую неделю.

Каждый дачник по праву гордится результатами своего труда. Сибиряки любят и умеют работать на земле. Не случайно из более чем 200 000 покупателей в Иркутской области и в Забайкальском крае, ежедневно посещающих дискаунтеры «ХлебСоль», практически 35% имеют дачу, или дом, или иную загородную недвижимость.

По результатам исследований покупательских предпочтений, проведенным в сети, среди покупателей в Братске 59% дачников, в Усть-Илимске – 57%, в Железногорск-Илимском – 67%, а в Усолье-Сибирском 38%, в Чите – 37%.

Подробные условия об акции, правилах проведения и товарах-партнерах можно узнать на сайте: https://hlebsol.online/

Финал конкурса и розыгрыш основных денежных призов состоится 27 сентября 2023 года. Фото: ООО «Маяк».

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