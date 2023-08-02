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Происшествия2 августа 2023 7:12

Столкнулись легковушка и микроавтобус: в ДТП в Аларском районе 2 августа 2023 пострадали пять человек

В ДТП в Аларском районе 2 августа 2023пострадали 5 человек
Елена СИНИЦА
Столкнулись легковушка и микроавтобус: в Аларском районе в ДТП пострадали пять человек

Столкнулись легковушка и микроавтобус: в Аларском районе в ДТП пострадали пять человек

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Серьезная авария в Аларском районе. Сразу пять пострадавших, в том числе - ребенок. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

ДТП в Аларском районе 2 августа 2023

-Все случилось утром 2 августа. По имеющейся информации, легковушка, за рулем которой был 24-летний парень, вылетела на встречку. В тот момент в микроавтобусе по своей полосе ехали несколько человек, в том числе - 12-летний подросток, - пишет Кобзев.

Как итог, травмы получили водитель, а также двое пассажиров микроавтобуса. Помимо них, травмы получили водитель и пассажирка легковушки. Всех госпитализировали в Черемховскую городскую больницу.

Сейчас состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, а одного - как средней степени тяжести. Ребенок получил легкие травмы.

Медицинская помощь пострадавшим 2 августа в ДТП в Аларском районе оказывается в полном объеме.

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