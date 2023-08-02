Город заливает: фото дождя в Иркутске 2 августа 2023 Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В Иркутске который день бушует непогода - вовсю льют сильные дожди. При этом по данным Иркутского гидрометцентра, в ближайшие дни ждать изменений в лучшую сторону не приходится.

Зато все ходят с красивыми разноцветными зонтиками! На улице сразу не так уж серо Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Что ж, а пока делимся с вами прогнозом, а также фото дождя в Иркутске 2 августа 2023.

В такую погоду главное отогреться дома... Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Фото дождя в Иркутске 2 августа 2023

Когда закончится ливень? Синоптики рассказали КП-Иркутск, что как минимум до 6 августа в городе продолжатся дожди.

Так, 3 августа в областной столице будет облачно с прояснениями, ночью кратковременный, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +15,+17 градуса, днем +24,+26 градуса.

Интересно, что думают по поводу погоды наши братья меньшие? Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Не зря говорят, что первый шаг сделать очень сложно... Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В ближайшие дни, 2-4 августа в некоторых районах будет переменная облачность с возможностью кратковременных дождей. В Слюдянском районе ожидаются очень сильные дожди ночью, а в Слюдянском, Нижнеудинском и Тулунском районах - кратковременные, местами ливневые дожди днем.

Зато можно соревноваться в прыжках! Кто осилит перепрыгнуть лужу? Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В отдельных районах утром возможен туман, а также грозы. Ветер будет северо-восточным и северо-западным со скоростью 5-10 м/с, а днем местами могут быть порывы до 14 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +12 до +17, при прояснении ожидается понижение до +2 до +7, а днем достигать отметки +24 до +29, при облачной погоде - от +15 до +20.

Тренироваться можно не только в прыжках, но и в беге на короткие дистанции! Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Август, кажется, позабыл, что все-таки он - еще лето... Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Кажется, дождевик должен стать неотъемлемой частью образа... Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Кажется, социальные сети будут заполняться фото дождя в Иркутске 2 августа 2023, а также еще нескольких ближайших дней.

А может, ну его? Пробежимся по лужам, как в детстве! Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

За неимением выбора, можно и по лужам шагать Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Без зонта нынче никуда Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ