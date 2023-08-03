Проваливаются дороги и топит улицы: фото и видео последствий ливня в Бурятии 3 августа 2023. Фото: администрация Улан-Удэ

Непогода не на шутку разбушевалась в Бурятии. Вовсю льют ливни, да такие, что потоки воды буквально размывают дороги, а коммунальные службы срочно откачивают лужи. Показываем вам фото и видео последствий ливня в Бурятии 3 августа 2023.

Последствия ливня в Бурятии 3 августа 2023: фото, видео

Только за сутки со 2 по 3 августа в городе выпало 43 мм осадков, а это - половина месячной нормы! Как сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ в своих социальных сетях, с улиц уже откачано четыре тысячи кубометров дождевой воды.

Воду с дорог приходится откачивать помпами. Фото: мэрия Улан-Удэ

На утро 3 августа на линии было задействовано 11 вакуумных машин по улицам Жердева, Лимонова, Ботанической, Балтахинова, Каландаришвили, Ключевской. Но и на этом работы не заканчиваются - спасают от огромных луж четыре мотопомпы. При этом помощь городу оказывает и Республиканское агентство ГО и ЧС - осуществляет сбор мотопомп с близлежащих пожарных отрядов сельских районов.

Вот только, увы, большие лужи - не единственные последствия ливня в Бурятии 3 августа 2023, которые настигли город. Из-за сильного дождя в 102-м микрорайоне промыло грунт дороги и образовался провал. Предположительно, это произошло из-за того что накануне под дорогой устраивали прокол для обустройства электросетей. Грунт в этом месте песчаный, его размыло и дорога обвалилась, говорят в администрации Улан-Удэ.

Сейчас дорога и пешеходная дорожка заблокированы, движение ограничено. На подходе несколько грузовых машин с бутовым камнем и щебнем, специалисты устраняют проблему.

В городе только за сутки выпала половина нормы месячных осадков. Фото: мэрия Улан-Удэ

Объезд осуществляется от 118 квартала до мкр. Горького, а также от 102 квартала до 118. Последствия ливня в Бурятии 3 августа 2023 года устраняются.

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В администрации добавили, что оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646, 380-838.