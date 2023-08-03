В Забайкалье 3 августа обрушился дом из-за утечки газа. Фото: ГУ МЧС Забайкалья

В Читинском районе Забайкалья днем 3 августа случилось происшествие, связанное с утечкой бытового газа. В результате этого обрушился частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Обрушение дома в Читинском районе из-за утечки бытового газа

- Спасатели МЧС России работают на месте обрушения дома в СНТ "Ручейки". К месту происшествия выехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части, скорая помощь, служба газа, - говорят в МЧС.

В результате пострадали 2 человека - 79-летняя пожилая женщина и 14-летняя подросток. Пострадавшие госпитализированы для обследования.

-Дом, конечно, восстановлению не подлежит, помимо несущих конструкций разрушена кровля. Пожилая женщина получила черепно-мозговую травму, а девочка-подросток - осколочное ранение. По информации медиков, состояние пострадавших стабильное, оценивается как легкой степени тяжести, - прокомментировал вице-премьер правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.