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Происшествия3 августа 2023 7:28

Обрушился дом: в Забайкалье 3 августа пострадали два человека из-за утечки газа

В Читинском районе пострадали два человека из-за обрушения дома после утечки газа
Елена СИНИЦА
В Забайкалье 3 августа обрушился дом из-за утечки газа. Фото: ГУ МЧС Забайкалья

В Забайкалье 3 августа обрушился дом из-за утечки газа. Фото: ГУ МЧС Забайкалья

В Читинском районе Забайкалья днем 3 августа случилось происшествие, связанное с утечкой бытового газа. В результате этого обрушился частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Обрушение дома в Читинском районе из-за утечки бытового газа

- Спасатели МЧС России работают на месте обрушения дома в СНТ "Ручейки". К месту происшествия выехали расчеты специализированной пожарно-спасательной части, скорая помощь, служба газа, - говорят в МЧС.

В результате пострадали 2 человека - 79-летняя пожилая женщина и 14-летняя подросток. Пострадавшие госпитализированы для обследования.

-Дом, конечно, восстановлению не подлежит, помимо несущих конструкций разрушена кровля. Пожилая женщина получила черепно-мозговую травму, а девочка-подросток - осколочное ранение. По информации медиков, состояние пострадавших стабильное, оценивается как легкой степени тяжести, - прокомментировал вице-премьер правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.

ЧППроисшествия: ЧП