7 тысяч - это минимум! Узнали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Иркутске в 2023 году

Семь тысяч только на базу: в какую сумму обойдется собрать ребенка в школу в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

До нового учебного года остается совсем ничего - месяц! Значит, самое время озаботиться подготовкой к нему. Сборы ребенка в школу - задача не из простых, да и не из бюджетных тоже. Аналитики "Авито" подсчитали, насколько она опустошит кошельки родителей школьников Иркутска.

Базовые траты

В среднем базовый школьный набор на сервисе для юных иркутян обойдется в 6440 рублей, а для иркутянок 7300 рублей. В него входят школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

Интересно, что по данным Росстата, в прошлом году такой же набор, но без тетрадей и пенала, обходился в 11 790 для девочек и в 11 558 для мальчиков.

Конечно, нужно еще и обустроить рабочее место дома - а это, как минимум, уголок для занятий и ноутбук. Так, базовый набор мебели на сервисе можно отыскать по цене от 1,2 тысячи рублей, а ноутбук - от 5 тысяч.

Что ж, а теперь разберемся более детально. Важной покупкой к сентябрю является школьная форма. Для мальчиков это классические брюки и рубашки. В Иркутске рубашка для мальчиков стоит 940 рублей и их продажи в этом сезоне выросли на 6% по сравнению с прошлым годом. Брюки для мальчиков в среднем стоят 1 080 рублей и их продажи за год выросли на 8%.

У девочек есть выбор между брюками, юбками и сарафанами. В Иркутске продажи брюк выросли на 67% и их средняя стоимость составила 770 рублей. Юбки занимают второе место по популярности: за год интерес к ним вырос на 33% и их средняя стоимость составляет 870 рублей. Сарафаны можно приобрести за 530 рублей, а рубашка для девочки в Иркутске стоит в среднем 1 120 рублей.

Для занятий физкультурой нужна спортивная форма. Продажи физкультурной формы для мальчиков в Иркутске выросли на 44% и ее средняя стоимость составляет 550 рублей. Кроссовки можно приобрести за 720 рублей, продажи которых на Авито в Иркутске увеличились на 25%.

Спортивная форма для девочки стоит дешевле: костюм в среднем стоит 1 000 рублей (их продажи выросли в два раза), а обувь - 780 рублей.

Необходимым предметом для школьника является рюкзак или ранец. Качественный и правильно подобранный рюкзак обеспечивает комфорт и здоровье ребенка. В этом году средняя цена рюкзака на Авито в Иркутске составила 900 рублей. Тетради можно приобрести в наборе за 440 рублей. Простой пенал с наполнением можно найти от 300 рублей. Цены на ранцы и пеналы зависят от производителя.

Что касается покупки техники, без которой в современном мире никуда, то в сезон подготовки к школе продажи портативных компьютеров в Иркутске увеличились на 19%. Для школьника необязательно приобретать продвинутую модель – ноутбук в хорошем состоянии с рук можно купить по цене от 5 тыс. рублей, а за 10 тыс. рублей можно найти базовую модель лэптопа в “как новом” состоянии. Средний чек покупки лэптопа в регионе составляет 22 480 рублей.

А как у других?

Городом с самыми высокими расходами на школьные товары в этом году стал Калининград: набор для девочек обойдется его жителям в 11 810 рублей, для мальчиков — в 12 650 рублей. Дешевле всего сборы мальчиков в школу стоят в Благовещенске — 5 810, девочек — в Улан-Удэ — 4 160.

КОМПЕТЕНТНО

Руководитель категории Lifestyle в Авито Алексей Козловский

"Вещи стали выбирать более осознанно"

-На сборы ребенка к школе родители всегда закладывают значимую часть семейного бюджета. Сегодня мы видим, что россияне выбирают вещи все более осознанно и ищут онлайн лучшие варианты – например, предпочитают купить у других родителей качественный ортопедический рюкзак известного бренда, из которого их ребенок быстро вырос, за ту же цену, за которую обойдется самый базовый новый ранец в магазин, - прокомментировал руководитель категории Lifestyle в Авито Алексей Козловский.