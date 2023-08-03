При посадке в аэропорту Иркутска у самолета из Нижнеангарска разорвало элемент шасси

При посадке в аэропорту Иркутска у самолета из Нижнеангарска разорвало шасси. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

- Днем 3 августа самолет "АН-24" летел из Нижнеангарска в Иркутск. При посадке в аэропорту Иркутска экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси), - говорят в ведомстве.

Известно, что на борту были 47 пассажиров, а также три члена экипажа. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что утро 2 августа в аэропорту Иркутска выдалось беспокойным. Самолету, направлявшемуся в Якутск, помешала стая птиц. Экипаж Airbus А320в составе шести человек принял решение вернуться в аэропорт вылета.