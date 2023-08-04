В зоне поисков пропавшей в Иркутской области пары с внуком обнаружили два тела Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ночью 4 августа в одну из дежурных частей Киренского района поступило сообщение о том, что в реке Чечуй обнаружили тела мужчины и женщины. На указанное очевидцами место в отдаленный район выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Они подтвердили данные о двух трупах. Устанавливаются личности погибших, в указанном участке тайги отсутствует стабильная сотовая связь.

Напомним, ранее в этой местности Иркутской области при загадочных обстоятельствах исчезла семейная пара с внуком. Известно, что 55-летний мужчина, 46-летняя женщина и 5-летний мальчик отправились на рыбалку 15 июля. Местом для отдыха они выбрали реку Лена. Сплавлялись сибиряки на моторной лодке. Пара с ребенком должна была вернуться еще 17 июля, но связь с людьми была потеряна. Поиски начались 19 июля. Обследовались реки, прибрежная зона, тайга и зимовья. После этого поисковая группа из числа полицейских и спасателей отряда «Северный» нашла перевернувшуюся моторную лодку. В «Казанке» находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.

В «Казанке» находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Прокуратура Киренского района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту безвестного исчезновения 55-летнего мужчины, 46-летней женщины и 5-летнего внука в Киренском районе на реке Лена, - комментируют произошедшее в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.