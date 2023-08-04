Хозяева его бросили, а он стал кинозвездой: пес, снявшийся в фильме-сказке «Коралловые бусы», ищет дом

Увидев собаку на кастинге, съемочная группа тоже не устояла и решила - берем. Фото: Светлана Бурдасова.

В руки девочки из бедной семьи Жаргалмы попадают загадочные коралловые бусы. В них заточена мудрость наследника бурятского хана, мальчика Галши. Между ними вспыхивают чувства, но выдержат ли они все трудности? Ведь им нужно разрушить проклятие Красного Дракона и спасти себя, а заодно весь мир…

Это сюжет нового фильма-сказки, который выйдет в кинотеатрах России летом 2024 года. А сняли его этим летом в Бурятии! Да-да, и у нас умеют делать большое кино. В основе сюжета - бурятские народные сказки и легенды, главные роли исполняют начинающие актеры из республики, а дирижировала съемками режиссер из Москвы Татьяна Мирошник. Два года назад побывав на берегах Байкала, она буквально влюбилась в местную природу и традиции, поэтому и решила показать эту красоту всей стране, заручившись поддержкой Министерства культуры РФ.

В фильме попытаются ответить на вопросы, как появилось самое глубокое озеро и самое глубокое чувство в мире - Байкал и Любовь. Для того чтобы передать весь колорит бурятского улуса (деревни) 17 века, в киноленте сняли пять священных животных, почитаемых в республике: коза, баран, лошадь, верблюд и корова. Этих "актеров" предоставили местные фермеры.

Важные роли отвели двум собакам: по сюжету Сагаадай и Харлу преданно служат хозяевам, главным героям. Фото: Александра Савочкина.

А еще важные роли отвели двум собакам: по сюжету Сагаадай и Харлу преданно служат хозяевам, главным героям, - это их ангелы-хранители, которые всегда выручат и защитят. Но оказалось, что найти собак и сделать из них актеров едва ли не сложнее, чем приручить на время съемок стадо верблюдов!

Изначально искали двух собак: черную и белую. Первую нашли легко, помогла известный в Бурятии кинолог Александра Савочкина.

- Я порекомендовала свою немецкую овчарку Фару. Она дрессированная, послушная, так что с ней проблем не возникло (она действительно легко подружилась со своим киношным хозяином и радовалась вниманию на съемках - Ред.), - рассказала КП-Иркутск Александра. - А вот белую собаку долго не могла найти. И тогда отправила на "кастинг" пса Жука из своей зоогостиницы. Ну и что, что он рыжий! Зато какие у него добрые и преданные глаза…

Увидев собаку, съемочная группа тоже не устояла и решила - берем. Правда, Жук упрямился.

- У него печальная судьба, - продолжает кинолог. - Хозяин пса серьезно заболел, поэтому пришлось отдать его на передержку. Обещали забрать обратно домой, но за четыре месяца так никто и не пришел… После этого людям он не доверял, сторонился.

- Он покорил наши сердца. Хотя актер из Жука так себе: боялся людей, камеры и звука хлопушки. Все время пытался убежать и спрятаться, - с улыбкой рассказывают создатели фильма.

Первую нашли легко, помогла известный в Бурятии кинолог Александра Савочкина. Фото: Александра Савочкина.

А ведь роль у него очень ответственная - вернуть главной героине Жаргалме потерянные на Байкале коралловые бусы и тем самым всех спасти. Чтобы пес привык к обстановке, и перестал бояться людей, с ним с весны работала кинолог.

- Чаще выгуливала его на съемочной площадке, чтобы изучал территорию и осваивался. Дрессировала, вырабатывала выдержку. Спустя время он оттаял: стал веселым, игривым, начал доверять и слушаться.

Хоть и не всегда!

- В одной из сцен Жуку надо было подойти к дереву и полаять на него. Но попробуй, уговори его! Пять дублей подряд подходил к дереву и… задирал лапу. Но, несмотря на все сложности съемок, Фара и Жук отлично справились со своими ролями. И сейчас Жук ищет свой дом! К сожалению, у него нет хозяина, который любил бы его так, как любила в нашем фильме Жаргалма, - рассказала съемочная группа в соцсетях.

Поэтому, если вы готовы забрать себе этого веселого и преданного пса, будущую звезду кино, звоните Александре Савочкиной по телефону 8-902-5-64-72-20.

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