Денис Мацуев представит землякам новую сольную программу. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске идет подготовка к проведению одного из главных музыкальных событий текущего года. XVIII Международный фестиваль Звёзды на Байкале 2023 состоится уже осенью. Даты и программу мероприятий опубликовали в министерстве культуры Приангарья. Рассказываем, что ожидает ценителей классической музыки.

Звёзды на Байкале 2023: даты

- Фестиваль «Звёзды на Байкале» - это знаменитая традиция Иркутска, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Она зародилась в 2004 году. И все эти годы на концерты классической музыки приходят тысячи зрителей. Для них это всегда праздник. В этом году фестиваль состоится в традиционном обширном формате. Он будет идти десять дней и привлечет знаменитых исполнителей и оркестры.

В честь 150-летнего юбилея композитора Сергея Рахманинова прозвучат его произведения. Фото: Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Уточняется, что выступления запланированы на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. Концерты пройдут с 5 по 14 сентября. Начало каждого из них в 19:00.

Звёзды на Байкале 2023: программа

Чем же будут удивлять жителей и гостей Иркутска? На этот раз дарить музыку зрителям будут сразу пять оркестров. Это Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи и Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.

Концерты пройдут на двух площадках - в музыкальном театре и в филармонии.

В честь 150-летнего юбилея композитора Сергея Рахманинова прозвучат его произведения - как популярные, так и мало известные.

Перед зрителями выступят пять оркестров.

К тому же, фестиваль в очередной раз подтверждает свой международный статус. Среди приглашенных музыкантов виртуозы из Великобритании, США, Германии, Южной Кореи.

Старт продажи запланирован на утро 7 августа.

Ознакомиться с полной программой концертов XVIII Международного фестиваля «Звёзды на Байкале» можно по ССЫЛКЕ.

Звёзды на Байкале 2023: Денис Мацуев

Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев 8 сентября исполнит для земляков новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина. Это стало давней традицией музыканта. К тому же станет явью его давняя мечта - исполнение на сцене сонаты №5 фа-диез мажор, соч. 53.

- Музыка – универсальный язык, который объединяет всех нас. К нам приедут такие звёзды классической музыки, как Вадим Репин, Павел Милюков, Александр Рамм. Среди солистов также будут лауреаты и победители Конкурса П. И. Чайковского прошлых лет, в том числе ваш покорный слуга, - добавил художественный руководитель фестиваля.

9 сентября на сцене прозвучит знаменитая опера Рахманинова «Алеко». Денис Мацуев исполнит поэму огня «Прометей» во втором отделении концерта.

Звёзды на Байкале 2023: билеты

Продажа билетов стартует, которые пройдут в музыкальном театре, стартует 7 августа в 10:00 по местному времени. Билеты можно купить в кассе или в режиме онлайн - на официальном сайте.

Таким, образом, фестиваль Звёзды на Байкале 2023 продлится 10 дней и пройдет сразу на двух площадках Иркутска. Более подробная информация на официальном сайте министерства культуры Иркутской области.