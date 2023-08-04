На Ольхоне во время автоэкскурсии туристка из Петербурга повредила спину. Фото: БСПО

На острове Ольхон во время автоэкскурсии туристка повредила спину. Об этом рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

-"УАЗ" с туристами ехал к мысу Хобой и наехал на корягу. Как итог, 39-летняя петербурженка получила травму спины, - говорят спасатели.

С помощью вакуумных шин специалисты иммобилизовали туристку и транспортировали ее до паромной переправы. После ее передали бригаде врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.