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Общество4 августа 2023 7:15

На Ольхоне во время автоэкскурсии туристка из Петербурга повредила спину

Туристка из Петербурга во время автоэкскурсии на Ольхоне повредила спину
Елена СИНИЦА
На Ольхоне во время автоэкскурсии туристка из Петербурга повредила спину. Фото: БСПО

На Ольхоне во время автоэкскурсии туристка из Петербурга повредила спину. Фото: БСПО

На острове Ольхон во время автоэкскурсии туристка повредила спину. Об этом рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

-"УАЗ" с туристами ехал к мысу Хобой и наехал на корягу. Как итог, 39-летняя петербурженка получила травму спины, - говорят спасатели.

С помощью вакуумных шин специалисты иммобилизовали туристку и транспортировали ее до паромной переправы. После ее передали бригаде врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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