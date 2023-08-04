На Куте в Иркутской области утонул 10-летний мальчик Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реке Куте в Иркутской области утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-4 августа водолазы нашли тело утонувшего накануне мальчика 2013 года рождения. По имеющейся информации, дети и подростки купались вблизи бывшей лодочной станции Усть-Кута, - говорят в МЧС.

Одного из мальчиков течением вынесло на середину реки. Дети позвали взрослых, но те

не успели спасти ребенка.

В МЧС отметили, что на берегу установлен знак, запрещающий купание в этом месте. По данным ведомства, этого уже девятый случай гибели ребенка на воде с начала лета.