Трагическая история со счастливым финалом: в Иркутске дети спасли енота, которого бросили умирать на помойке

Старого больного енота спасли дети в Иркутске Фото: Питомник собак К-9

Этот старичок на фото практически ничего не слышит и не видит, а несколько дней назад едва не умер на помойке. Такую незавидную судьбу ему обеспечили бывшие горе-хозяева. Они закрыли животное в переноске, после чего отнесли на ближайшую мусорку и бросили в бак. С такими серьезными диагнозами, да и под сильным дождем, он бы просто погиб, но несчастного заметили проходившие мимо дети. Ребята отнесли найдёныша в иркутский питомник К-9, где его решили выходить. При осмотре ветеринары поняли, что енот уже в почетном возрасте и требует особой заботы и лечения.

- Мы его передали людям, которые всю жизнь занимаются енотами и прекрасно знают все их повадки, - поделились радостными новостями в К-9. - Перед тем, как отправить питомца домой доживать свой век, ему провели комплексное обследование организма. Чтобы поставить катетер еноту, ветеринары искали вену более получаса. Настолько хрупкие и тонкие сосуды.

Среди поставленных диагнозов: катаракта обоих глаз, цирроз и рак печени.

- Еще раз напоминаем: еноты-дикие животные! Это не игрушка! Они должны жить в природе, а не по вашей прихоти у вас дома, - обращаются к людям сотрудники приюта.