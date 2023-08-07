Татьяна Устинова и Дарья Донцова приедут в Иркутск на встречу с читателями

в Иркутск приедет книжный поезд. Фото: социальные сети фестиваля "Книжные маяки России".

Интересное культурное событие ждет жителей Иркутска: в наш город едет книжный поезд. Его пассажиры - писатели, библиотекари, издатели, деятели культуры, блогеры. В их числе Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Сергей Лукьяненко, Анна и Сергей Литвиновы и многие другие. Их романами и произведениями россияне зачитываются! А теперь смогут и лично пообщаться – такая возможность появится ровно на один день, 13 августа. Поезд с писателями « на борту» сегодня, 7 августа, отправился из Санкт-Петербурга. Первая точка на карте – Москва, далее на пути следования будут остановки в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске. Всего в списке 14 городов, конечный – Владивосток, куда литературная экспедиция прибудет 18 августа. Мероприятие проходит в рамках фестивального движения «Книжные маяки России».

- Фестивальное движение «Книжные маяки России» отправляет книжный поезд из Санкт-Петербурга и «Книжный автопробег. Дорога на маяк» из Мурманска через всю страну во Владивосток 1-20 августа 2023 года. В программе заявлено более 300 мероприятий. Медиаохват проекта более 10 миллионов человек, - рассказывают организаторы фестиваля.

Из Иркутска книжный поезд отправится в Улан-Удэ, а далее в Читу.

- Также фестивальное движение «Книжные маяки России» дает старт новому проекту «Читающий август». Участие в нем примут более 40 регионов, - добавляют организаторы фестиваля.

Кстати, среди них и наша Иркутская область. Мероприятия пройдут на базе местных библиотек в онлайн и гибридном форматах. Спикеры расскажут о развитии традиционной и книжной культуры регионов-участников. Также состоится презентация книг региональных авторов и обзор деятельности издательств.

Не обойдется культурное событие и без книжного автопробега по всей России. Остановки запланированы в 31 городе, в том числе и в Иркутске. В столицу Приангарья участники пробега приедут 14 августа. Делегация приготовила сюрприз для сибиряков – томики литературы для местных библиотек.

Организаторами мероприятий являются Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, министерства культуры регионов России, Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Президентский фонд культурных инициатив.