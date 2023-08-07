«Слата» начисляет бонусы за отходы

Фото: ООО «Маяк».

С 7 по 25 августа жители Иркутской области могут внести свой вклад в дело очищения родной земли от лишнего мусора. Именно для этого проводится акция «Скажи мусору нет».

Волонтеры благотворительного фонда «Подари планете жизнь» будут принимать различные бытовые отходы, которые подлежат переработке: макулатуру, пластик, стекло, жестяные и алюминиевые банки, батарейки, зубные щетки, пластиковые карты и трубочки. Работать они будут по графику и посетят более 20 муниципалитетов региона, в том числе и северные территории.

- Помимо этого вас ждут лекции, просмотры фильмов, конкурсы, экоборье и другие интерактивы - обещает руководитель благотворительного фонда Наталья Еремеева. - Акцию мы проводим шестой год подряд. Ее главная задача - рассказать Иркутской области о возможностях раздельного сбора мусора и о концепции «ноль отходов».

Фото: ООО «Маяк».

С каждым годом желающих присоединиться к акции все больше. Так, за пять лет уже собрали 116 тонн вторсырья, в 2022 году - 35,3 тонны. Причем объем сдаваемого вторсырья увеличился в 6 раз. В топ-3 самых активных городов вошли Усть-Кут - 6,3 тонны, Усть-Илимск и Иркутск - 4,7 тонны, Вихоревка - 2 тонны.

Участники акции не только приносят очевидную пользу природе, но и получают бонусы.

- Второй год подряд мы привлекаем участников к акции «Скажи мусору нет» и с помощью бонусов на ФрешКарту, - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Наш опыт различного рода активностей показал, что люди хорошо вовлекаются в геймификацию. Человеку хочется получить хоть и небольшой, но подарок. А это фактические денежные средства, которые зачисляются на карту лояльности сети супермаркетов «Слата», которая действует в городах Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск.

«Слата» всегда готова поддержать различные экологические инициативы. С фондом «Подари планете жизни» компания сотрудничает с 2012 года: высаживает деревья и проводит постоянную акцию «Мусору крышка». Во всех супермаркетах торговой сети установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек.

- Это очень важный шаг в экологическом просвещении, - считает Наталья Еремеева. - Мы ежегодно проводим исследование среди иркутян и узнаем, сколько жителей знают о проекте «Мусору крышка». В первый год знал каждый двадцатый, через год - двое из десяти. А в последнее время уже не найти человека, который бы сказал, что не знает о такой. Сбрасывают крышки, конечно, не все, но статистика колеблется от 60 до 80% от общего потока покупателей.

Фото: ООО «Маяк».

Постоянный сбор ненужного пластика в супермаркетах города уже принес иркутянам ощутимые плоды. Так, в этом году на острове Юность появился арт-объект, полностью изготовленный из переработанных крышечек. Это уже ставшее знаменитым окно, рядом с которым получаются очень эффектные фото.

- Это отличная возможность рассказать о нашей эко деятельности, - отмечает Яна Абалымова. - Мы хотим наполнить город этой позитивной информацией, чтобы она стала частью среды. И, кажется, мы движемся в правильном направлении.

Подробнее об акции, графике сбора по городам и системе начисления бонусов можно узнать на сайте фонда «Подари планете жизнь».

График Акции #Скажи_мусору_НЕТ! в 2023 году

7 августа - Саянск

8, 9, 10 августа - Ольхонский район (Онгурен, Кочерикова, Сарма, Курма, Зама)

11 августа - Ангарский городской округ (Мегет, Ангарск)

14 августа - Тулун

15 августа - Братск, Братский район (Вихоревка, Турма)

16 августа - Усть-Илимск

17 августа - Железногорск-Илимский

18 августа - Усть-Кут

21 августа - Аларский район (Кутулик, Зоны, Табарсук)

22-25 августа - Иркутск

Система бонусов на ФрешКарту сети супермаркетов «Слата»:

2 кг пластика - 70 бонусов

10 кг макулатуры - 100 бонусов

10 кг жестяных и алюминиевых банок - 100 бонусов

15 кг стекла - 100 бонусов