Не смотрите это видео: сибиряк потерял 200 тысяч рублей, включив на телефоне ролик

Житель Читы пытался заработать в интернете, но потерял 204 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Читы пытался заработать в интернете, но потерял 204 тысячи рублей. О новом виде мошенничества рассказали в ГУ МВД Забайкальского края.

32-летний мужчина нашел в сети сайт для заработка. Работенка, как говорится, не пыльная. Всего-то и требуется от потенциального сотрудника, что смотреть видеоролики и получать за это деньги. Работа мечты! Так, житель Читы, опьяненный возможностью быстрого и легкого дохода, поспешил перейти по ссылке, прошел процедуру регистрации, после чего активировал пробный режим заработка.

- Просмотрев 10 видеороликов на пробном уровне, он смог заработать и вывести себе на карту 250 рублей. Убедившись, что схема работает, мужчина, чтобы получить более высокий доход, решил приобрести сразу третий уровень доступа из десяти возможных. Для этого он перевел 26 тысяч рублей на указанный счет, - рассказали в ГУ МВД Забайкальского края.

Спустя некоторое время читинцу удалось обналичить 17 тыс. рублей. И тут голову сибиряку снесло окончательно! Он стал повышать и повышать уровни доступа, вкладывая еще большие суммы. На протяжении двух месяцев мужчина совершил еще шесть денежных переводов.

Накопив достаточную сумму на счете, жертва обмана решил обналичить деньги, однако администрация площадки потребовала оплатить очередной доступ. Мужчина отказался. Тогда мошенники заблокировали его страницу в приложении. Читинец не смог вернуть похищенное и обратился в полицию.

- До того, как мужчина узнал, что стал жертвой обмана, он рассказал об этом способе заработка родственникам, чтобы они также могли получать деньги за просмотр видеороликов, - отметили в ГУ МВД Забайкальского края.

Успели ли они потерять свои сбережения – не уточняется.

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