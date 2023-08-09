Игорь Кобзев: Доступность Ольхона должна быть детально проработана Губернатор Иркутской области в прямом эфире ответил на вопрос жителей острова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Прямой эфир с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прошел на телеканале “Россия”. И числе первых прозвучал вопрос о транспортном сообщении с островом Ольхон. Люди спрашивали, появится ли в будущем какая-то альтернатива паромному сообщению? Будут ли развиваться авиарейсы на остров, как это делают наши соседи из республики Бурятия?

- По этому поводу существует два совершенно полярных мнения, - пояснил Игорь Кобзев. И мы, безусловно, должны учитывать обе позиции, чтобы найти идеальное решение. С одной стороны. Безусловно, инфраструктура должна развиваться и мы активно работаем над привлечением туристических потоков в наш регион. С другой - Ольхон и территория Малого Моря - это уникальная природа, которая уже сейчас испытывает колоссальную антропогенную нагрузку и мы ни в коем случае не должны ей навредить.

Как пояснил глава региона, вопрос с развитием авиасообщения пока нуждается в дальнейшем обсуждении. В отличие от Бурятии, Иркутская область не относится к Дальнему Востоку и, соответственно, не получает субсидий на такие рейсы. Соответственно, либо билет на Ольхон будет стоить немалых денег, либо средства на такие субсидии нужно будет найти в региональном бюджете. Вместе с тем, уже сейчас ведется большая работа по организации существующей паромной переправы. В районе Сахюрты и на Ольхоне проектируются перехватывающие автопарковки, где можно будет в более комфортных условиях дождаться очереди на паром - благодаря электронным билетам можно будет заранее планировать, сколько времени уйдет на ожидание. Заказан уже и проект нового, более вместительного парома.

- Специалисты-ученые утверждают, что отдых на острове Ольхон должен строиться по принципу санаторного, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Нет речи о конкретных ограничениях на въезд, но все же мы должны понимать, что на этой уникальной территории наше воздействие на природу должно быть очень строго регламентировано.