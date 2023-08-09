Объективные требования: Игорь Кобзев прокомментировал набор в Суворовское училище Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во время прямой линии с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым прозвучал вопрос о требованиях, которые предъявляются при наборе учеников. Не слишком ли они суровы?

- Уверяю вас, они абсолютно объективны, - ответил глава региона. - Надо понимать, что специалисты, и прежде всего медицинская комиссия, определяют, сможет ли молодой человек соответствовать будущей нагрузке, ведь это будущие защитники нашей Родины. Я и сам в советское время пытался поступить в Суворовское училище, но не прошел медкомиссию. Сейчас там идет набор в 5,6 и 7 классы и сейчас идет как окончание строительных работ, так и набор коллектива преподавателей, все будет самым лучшим.

Открытие Суровоского училища в Иркутске станет заметным событием в жизни региона, ведь оно появилось благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Здание, которое начали строить в 1903 году через 120 лет обретет новую жизнь. Вместо заброшенных корпусов появятся благоустроенные здания, которые прошли глубокую реставрацию. Территория вокруг так же преображается, отремонтированы окружающие строения, проводится благоустройство. Учиться здесь будет 180 детей.

- Были разные варианты размещения училища, - отметил Игорь Кобзев. - Благодаря решению, принятому нашим президентом, остановились именно на этом варианте. И это было очень правильное решение. Спасибо за поддержку Правительству РФ, руководству министерства обороны. Спасибо и строителям - они максимально быстро справились с поставленной задачей, на площадке находилось до 2 тысяч человек! Сегодня местным жителям приходится терпеть некоторые неудобства, сегодня меняются коммуникации, причем они делаются так, чтобы еще долго не нуждались в ремонте. Надеюсь на терпение и понимание иркутян. Но это хороший подарок городу и региону.