Лучшее детям: Игорь Кобзев рассказал, как будут меняться детские лагеря Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня на вопросы жителей Иркутской области в прямом эфире отвечал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Около двух десятков вопросов успели обсудить за 2,5 часа, еще около 1,5 тысячи зафиксированы и будут переданы для подготовки ответов. Среди дозвонившихся была многодетная мама, которой в этом году не удалось отправить детей в летний лагерь.

- Нам предложили только палаточный, я не решилась отправлять туда дочь, она еще мала. Говорят, лагеря закрываются, их все меньше… Можно ли как-то увеличить финансирование на ремонты, делается ли что-то, для того, чтобы дети могли летом отдохнуть?

Прежде всего Игорь Кобзев поручил министру социального развития, опеки и попечительства Владимиру Родионову разобраться с возникшей ситуацией и постараться обеспечить многодетную семью путевками. В целом же ситуация с развитием мест для детского летнего обстоит так:

- Я недавно был в Шелеховском районе, мы посетили несколько лагерей, где уходим от проживания барачного типа на модульные конструкции. Этим летом они себя отлично показали и мы закладываем еще 200 миллионов на строительство таких помещений. Этой работе мы уделяем особое внимание.

По слова профильного министра, в этом году в регионе работало 778 лагерей, в том числе и площадки при школах, уже отдохнуло почти 86 тысяч детей. Кстати, работает 14 палаточных лагерей, в которых побывало около 3 тысяч детей и многие просятся именно туда, пребывание там очень хорошо организовано.

Глава региона отметил, что сейчас по многим проблемам, даже существующим не один десяток лет, ведется планомерная работа: Иркутская область имеет все возможности для их решения.

- Сегодня все условия у Иркутской области есть – и природные ресурсы, и качественная образовательная среда, и научная среда, и географическое положение. И сегодня мы включены в политический процесс - у нас проходят выборы Законодательного Собрания. Жители нашего региона должны сделать свой выбор, который даст нам возможность развиваться в будущие пять лет. Я хотел бы в будущем создать в Приангарье классную конкурентную среду, обеспечивающую возможность работать совместно и Общественной палате, и Законодательному Собранию, и Правительству Иркутской области. Я как никто другой в этом заинтересован.