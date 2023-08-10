В Иркутске женщина больше 20 лет не могла похоронить убитую дочь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутске женщина отсудила моральную компенсацию за растянутое досудебное производство по делу об убийстве ее дочери. Сибирячка не могла похоронить девушку более 20 лет.

Все началось в 2002 году. Обеспокоенная мать обратилась в дежурную часть полиции города с заявлением об исчезновении дочери. Спустя пять месяцев поиски не дали результата. Следственные органы завели уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В январе следующего года к правоохранителям пришел знакомый пропавшей и заявил, что он расправился с той во время ссоры. Позже подозреваемый показал место, где было закопано тело. Там и обнаружили останки жертвы.

- Во время предварительного расследования была проведена экспертиза. Было установлено, что погибшая, костные останки которой были исследованы, является дочерью потерпевшей, - сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда корреспонденту КП-Иркутск.

Однако главному подозреваемому удалось скрыться от следствия. В 2021 году уголовное дело прекратили из-за того, что мужчина умер. При этом, все эти годы находившиеся на экспертизе останки родственникам девушки не выдавали по разным причинам. В 2010 году семье сообщили, что кости утеряны, а в сентябре прошлого года все же выдали их. Тогда мать убитой обратилась к служителям Фемиды с требованием взыскать в ее пользу моральную компенсацию.

- Областной суд взыскал в пользу заявительницы пятьсот тысяч рублей, выплата денежных средств по такой категории дел подлежит немедленному исполнению, - отмечают сотрудники суда. - Решение было обжаловано в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции, 3 августа 2023 года, решение было оставлено без изменения и вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске завершены поиски 20-летней девушки, пропавшей из ночного клуба. (подробности)

«Мне обещали быстрый и легкий доход». Сибирячке предложили работу на известном маркетплейсе, но похитили 80 тысяч рублей. (подробности)