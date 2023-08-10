Деятели культуры новых регионов России примут участие в литературно-театральных вечерах «Этим летом в Иркутске» . Фото: пресс-служба Молчановки

В Иркутске и Кутулике состоится презентация альманаха «Вектор Донбасса», который подготовили литераторы Луганской Народной Республики и иркутские писатели. В альманах вошли художественные и публицистические произведения более 30 авторов из Донбасса, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов. В нем представлены произведения, посвященные в основном событиям Великой Отечественной войны и современным событиям в Донбассе. Уже сейчас книга является уникальным изданием, тираж которого составляет всего 300 экземпляров. Книга создана при поддержке благотворительного фонда «Любимый город» и иркутского отделения Российского военно-исторического общества.

Об альманахе расскажут его составители – историк, журналист и писатель Станислав Гольдфарб, литературовед и публицист Андрей Чернов. Литераторы из Донбасса – Елена Заславская и Нина Ищенко – представят свои произведения, вошедшие в книгу.

- Это продолжение традиции фестиваля «Этим летом в Иркутске» заложенной Геннадием Сапроновым, когда именно к фестивалю выходили новые книги. Мы рады представить альманах с произведениями иркутских авторов и писателей из новых регионов России, - отметила директор Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

В Иркутске презентация альманаха состоится 16 августа в 15:00 в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского, в Кутулике – 18 августа в 17:00 в Мемориальном музее Александра Вампилова. Встретиться с авторами альманаха можно будет еще 16 августа в 18:00 в «ПродаЛите» по адресу: 3 Июля, 25.