«Ну-ка иди отсюда!»: мужчина прогнал обратно в тайгу вышедшего к кордону медведя

Инспектор Тофаларского заказника прогнал пришедшего на кордон медведя Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Молодой бурый медведь заглянул в гости к инспекторам Тофаларского заказника в Иркутской области. Любопытный хищник по-хозяйски обошел и внимательно осмотрел кордон. Неожиданный визит попал на видео.

«Стой там!», - кричит автор ролика хозяину тайги. Однако, тот лишь на мгновение поворачивает голову и продолжает «инспектировать» чужие владения. Не зря пост сотрудников заповедника располагается на берегу Медвежьего озера – косолапый чувствует себя, как дома.

В один момент Топтыгин резко устремляется в сторону снимающего видео инспектора, чем пугает его. Тогда мужчина решает прогнать хулигана: ««Ну-ка иди отсюда!». Тот же, будто обидевшись, уходит восвояси, напоследок посмотрев на негостеприимного человека.

Так обращаться к медведю – уже привычка для инспекторов на этом кордоне, - рассказывают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Выходом в подобной ситуации может стать установка электроограждения по периметру кордона. Как показывает практика применения подобных устройств, желание заходить на территорию человека у хищников при этом пропадает.