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Дом. Семья11 августа 2023 4:12

«Ну-ка иди отсюда!»: мужчина прогнал обратно в тайгу вышедшего к кордону медведя

Инспектор Тофаларского заказника прогнал пришедшего на кордон медведя
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Инспектор Тофаларского заказника прогнал пришедшего на кордон медведя

Инспектор Тофаларского заказника прогнал пришедшего на кордон медведя

Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Молодой бурый медведь заглянул в гости к инспекторам Тофаларского заказника в Иркутской области. Любопытный хищник по-хозяйски обошел и внимательно осмотрел кордон. Неожиданный визит попал на видео.

«Стой там!», - кричит автор ролика хозяину тайги. Однако, тот лишь на мгновение поворачивает голову и продолжает «инспектировать» чужие владения. Не зря пост сотрудников заповедника располагается на берегу Медвежьего озера – косолапый чувствует себя, как дома.

В один момент Топтыгин резко устремляется в сторону снимающего видео инспектора, чем пугает его. Тогда мужчина решает прогнать хулигана: ««Ну-ка иди отсюда!». Тот же, будто обидевшись, уходит восвояси, напоследок посмотрев на негостеприимного человека.

Так обращаться к медведю – уже привычка для инспекторов на этом кордоне, - рассказывают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Выходом в подобной ситуации может стать установка электроограждения по периметру кордона. Как показывает практика применения подобных устройств, желание заходить на территорию человека у хищников при этом пропадает.

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