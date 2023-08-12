Требовали дать ложные показания в суде: троих мужчин осудили за похищение и избиение свидетеля преступления в Братске

В кратчайшие сроки мужчин задержали и поместили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Братске рассмотрел уголовное дело в отношении трех местных жителей. Их признали виновными в похищении человека и принуждении его к даче ложных показаний в суде.

Все произошло в ноябре 2021 года. Трое мужчин похитили свидетеля совершенного их знакомым преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Они вывезли его в безлюдное место, удерживали, применяли насилие, угрожали убийством и шантажировали с целью принуждения к даче ложных показаний в суде в пользу их приятеля. Позже к ним присоединился еще один соучастник. Избитого мужчину отпустили только тогда, когда он дал необходимые показания под видеозапись.

- Пострадавший обратился к правоохранителям. В кратчайшие сроки троих мужчин задержали и поместили под стражу. Еще один соучастник скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В ходе следствия мужчины отрицали свою причастность к похищению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил двух мужчин к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Их пособник будет отбывать наказание в колонии-поселении 11 месяцев.

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