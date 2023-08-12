Обвязал собачьим поводком и повел к родителям. Мужчину арестовали за издевательства над девочкой в Бурятии

Жителя Бурятии заставили отвечать за издевательства над детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Бурятии заставили отвечать за издевательства над детьми. Мировой судья в Улан-Удэ привлек мужчину к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.

Все произошло весной этого года. Дачник заметил группу несовершеннолетних детей, которые пытались проникнуть в дом, расположенный на соседнем земельном участке в СНТ. Они полагали, что здание заброшено. Мужчина решил доставить детей к их родителям. Но выбрал для этого довольно неординарный способ – при помощи веревки, схожей с собачьим поводком, обвязал руки и шею девочке, а остальных детей заставил держаться за край веревки и в таком виде провел компанию по улице. Как позже пояснил дачник, он боялся, что дети разбегутся.

- В связи с тем, что шея девочки была обвязана веревкой, она испытывала физическую боль, - рассказали в пресс-службе Советского районного суда Республики Бурятия.

Мужчине назначили арест сроком на 10 дней. Однако он был не согласен с этим решением и отрицал причинение побоев и физического воздействия по отношению к девочке. Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел причин отменять решение мирового судьи. Дачнику придется ответить за содеянное.

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