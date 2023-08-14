Август в Иркутске будет дождливее обычного. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

"Ух ты, как в тропиках!" - горожане, работающие в офисе, рванули к окнам, чтобы поснимать внезапно обрушившийся ливень. Тем, кто в этот момент шли по улице без зонтов и курток, точно не позавидуешь. КП-Иркутск выяснила, надолго ли пришла непогода, а заодно сделала фото и видео ливня в Иркутске 14 августа 2023 года.

Течет ручей, бежит ручей... по улице Партизанской.

Ливень в Иркутске 14 августа 2023: фото, видео

- Обычный летний ливень. Ожидаем, что к вечеру закончится, за это время выпадет около 15 мм осадков (при норме 96 мм в месяц - Ред.), - говорит начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Виной всему циклон, который задержался над Красноярском. Периодически "порции" холода заходят оттуда к нам. А поскольку в Иркутске днем было тепло, столкновение воздушных масс разной температуры и дает дождь.

Повезло тем, кто вышел из дома в резиновых сапогах. Фото: Регина РАХИМОВА

Из-за ливня в Иркутске 14 августа 2023 на улицах - огромные потоки воды, автомобили встали в шестибалльные пробки, а пешеходам приходится буквально перепрыгивать через лужи.

А если нет, то приходится прыгать через лужи. Фото: Регина РАХИМОВА

- Тут уже море что ли? - удивляются водители, застрявшие на улице Байкальской.

Также заторы образовались на улицах 3-го июля, Партизанская, Карла Либкнехта, Джамбула, Баррикад, Депутатской. На Глазковском мосту случилось ДТП. Так что ливень в Иркутске 14 августа 2023 года не обошелся без последствий.

В ближайшие дни лучше брать с собой зонт. Фото: Регина РАХИМОВА

Чего ждать от небесной канцелярии дальше? На вторник, 15 августа, синоптики обещают перерыв от осадков.

- Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +14…+16, днем +24…+26, - сообщается на сайте Иркутского гидрометцентра.

Из-за ливня в городе образовались пробки. Фото: Регина РАХИМОВА

А вот 16 и 17 августа снова пойдут сильные дожди. Причем если в июле и начале августа даже во время ливней было жарко и душно, то теперь станет прохладнее: столбик термометра днем покажет около +18 градусов. Ближе к выходным тоже будет пасмурно и дождливо, но тепло - около +21 днем.

Кстати, КП-Иркутск ранее сообщала о том, что август в Иркутске ожидается дождливее обычного.