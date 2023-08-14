Не могла выйти два дня: 24-летняя жительница Читы открыла стрельбу в съемной квартире в Санкт-Петербурге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 августа житель одного из домов Невского района в Санкт-Петербурге услышал доносящиеся из квартиры сверху женские крики. Он вышел на балкон и позвал девушку, спросив, не нужна ли ей помощь. Та рассказала, что на съемных «квадратах» находится одна уже два дня. Мол, друзья закрыли дверь и уехали.

Как стало известно КП-Иркутск, полицейские прибыли по указанному адресу через несколько минут. Они попытались поговорить с 24-летней жительницей Читы, но та несколько раз выстрелила в сторону запертой двери. Позже сотрудникам МВД все же удалось освободить девушку, ее задержали и доставили в отдел полиции.

В квартире, где произошла стрельба, был обнаружен и изъят охотничий карабин, а также боеприпасы.

По предварительным данным, в момент произошедшего читинка находилась в алкогольном и наркотическом опьянении.