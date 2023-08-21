Строительные бытовки и модульные здания: компания «АРЕНТА» организует вахтовые поселки в любой точке

Компания «АРЕНТА» организует вахтовые поселки в любой точке. Фото: Архив компании ООО «Арента».

Наша страна, несмотря ни на что, развивается, причем стремительными темпами. Осваиваются все новые месторождения, строятся новые крупные объекты, от жилых комплексов до промышленных предприятий. Все это требует значительных человеческих ресурсов, причем зачастую персонал нужно разместить срочно и при этом в полевых условиях. Оптимальный выход предлагает компания «АРЕНТА»:

- аренда модульных зданий,

- комплексное обслуживание вахтовых поселков,

- мобилизация и монтаж

- Мы - те первые люди, которые заходят на любую разработку, любое строительство, где бы ни находился объект и помогаем компаниям не думать о лишних заботах по организации быта, а уделить внимание основной деятельности своей компании. «АРЕНТА»: Ваши заботы - наша работа. - говорит руководитель компании Марк Коханов.

Марк Коханов, руководитель компании. Фото: Архив компании ООО «Арента».

В арендном парке компании «АРЕНТА» сейчас находится более 700 модулей в самых разных точках страны, в самых труднодоступных местах.

Если нужно быстро и удобно разместить персонал от Новосибирска до Южно-Сахалинска в условиях удалённости от цивилизации, то аренда новых или б/у вагончиков и модульных зданий, в т.ч. общежитий и столовых — это самый оптимальный вариант.

Природные и климатические условия - не проблема. Компания выстраивает порой сложнейшие логистические цепочки, особенно если необходимо доставить груз в труднодоступные места, в т.ч. на крайнем севере – были случаи, когда блок-модули доставлялись до определенной точки вертолётом и дальше перемещались практически вручную - но вахтовый поселок был смонтирован точно в срок.

Использование услуг авиации – это крайний случай, чаще всё-таки перевозка осуществляется наземным автомобильным транспортом. На одну еврофуру помещается два цельносварных модуля, либо можно прибегнуть к другому виду – транспакам, сборно-разборным модулям, сложенным в компактную упаковку высотой всего 1,2 м. В таком виде вместо двух бытовок, на машину входит уже 6 единиц. Что позволяет экономить не только время на перевозку модульных зданий, но уменьшает затраты на транспортировку. Помимо доставки собственными силами «АРЕНТА», даёт своим заказчикам возможность забрать вагончики самостоятельно. Для этого существуют складские площадки, где можно здания загрузить на машину клиента.

Фото: Архив компании ООО «Арента».

Если модуль предоставляется на колёсной базе, то обязательным требованием является наличие Паспорта самоходной машины (ПСМ), оформленное в Гостехнадзоре, которое со всеми техническими документами сотрудники компании также передают клиенту.

Зачастую на вахте требуются не просто бытовки, а большие модульные здания, или даже целые вахтовые посёлки, состоящие из объектов различного назначения. Из отдельных модулей, купленных или взятых в аренду, можно составить здания любого размера. Нужен маленький КПП или общежитие на 500 человек - легко! Любая комплектация - жилые помещения, раздевалки, административно-бытовые и банные комплексы, офисы, столовые. Северное исполнение до - 60 градусов и абсолютно негорючие материалы, соответствующие классу С0, позволяют организовать быт и проживание людей в любых суровых условиях.

Живётся в них очень комфортно – тепло зимой и не жарко летом, при необходимости можно поставить кондиционеры и тёплые полы. Модули предоставляются с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. Дополнительная комплектация, мебель, сантехника – всё это по запросу можно установить в модульных зданиях.

Все, что связано с севером — это всегда очень индивидуально и сложно. Именно поэтому большой опыт компании может оказаться бесценным - они, что называется, отлично знают местность. Опыт накоплен огромный - компания «АРЕНТА» является федеральным оператором аренды модульных быстровозводимых зданий в Группе компаний «Подрядчик», которая уже 15 лет производит и продает модульные здания и сооружения.

Фото: Архив компании ООО «Арента».

Широкая сеть филиалов и собственные производственные базы по изготовлению и сборке блок-модулей и транспаков, расположенные в Иркутске и Белгороде позволяют предоставить на продажу или в аренду строительные бытовки и вахтовые посёлки максимально оперативно и удовлетворить потребности заказчика, независимо от местоположения. Более того - компания гарантирует качество предоставляемых жилых модулей, поскольку есть собственная служба технического контроля, которая следит за каждым этапом производства, от поступающих материалов до отделки. Приветствуется и авторский контроль - заказчик в любой момент может приехать на производство и проверить, как производится его заказ.

Многое в нашей жизни временно, вот и работы для, которых обустраиваются строительные городки тоже, рано или поздно нужно перемещать на новые объекты. Конструктив модульных зданий, позволяет собирать и разбирать их, не повредив основные узлы и элементы, пять-шесть раз. Этого вполне достаточно для эффективной эксплуатации подобных зданий. Решение покупать или брать в аренду, зависит только от заказчика и особенностей ведения его финансово-хозяйственной деятельности.

Куда обращаться: г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, 4/6, оф. 302; т.: 8-800-222-69-52 .

a-renta.com

Конкретно

2018 – основание в ГК «Подрядчик» отдельного направления аренды

5 лет - отдельное направление аренды модульных зданий

3 завода по производству модулей и транспаков (2 в Иркутске и 1 в Белгороде)

20 000 м2 – производственных и складских помещений

400 единиц в месяц – мощность производства модулей и транспаков

700 модулей – арендный парк компании

2 собственных общежития на 560 чел. и столовой на 2000 чел/сут. в г. Свободный

6 транспаков на 1 еврофуре позволяет экономить бюджет и время

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