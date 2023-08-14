В Байкальске состоялась премьера аудиоспектакля «Путь воды»

Фото пресс-служба ВЭБ.РФ

Послушать истории о жизни на берегу великого российского озера стало возможным в городе Байкальск Иркутской области. Актёрами и героями уникального аудиоспектакля «Путь воды», премьера которого состоялась 12 августа, стали жители города. В основе сценария спектакля из 10 глав — рассказы байкальчан, их эмоции и впечатления от родных мест. Проект создан по инициативе госкорпорации ВЭБ.РФ совместно с её дочерней компанией БАЙКАЛ.ЦЕНТР, театральной командой «Импресарио» и авторским театром «Эскизы в пространстве».

Байкальск стал третьи городом страны, где появился такой аудиоспектакль–променад. Комментируя это событие, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что социокультурные проекты — один из мощных востребованных инструментов сопровождения бизнес–проектов госкорпорации и вовлечения жителей в позитивные изменения.

«Город — это не только здания, дороги, сети и коммуникации. Это — сообщество людей, которые по–особенному относятся к тому месту, где живут, к его истории, традициям, культуре и окружающей природе. Любая городская среда не будет современной и самодостаточной, если не будет социокультурного развития. Надеемся, что жители Байкальска по достоинству оценят проект «Путь воды», как и многочисленные туристы, гости этого замечательного города», — сказал Игорь Шувалов.

Подготовка проекта началась в феврале этого года. Всего было записано более 70 часов общения с жителями. В спектакле нет профессиональных актёров. 50 с лишним героев — это жители Байкальска и несколько иркутян, чья профессиональная деятельность тесно связана с этим городом. Проект существует не только в цифровом виде. Благодаря ему в городе появились 10 новых арт–объектов, созданных мастерами–мозаистами из Иркутской области. На каждый из них нанесён уникальный QR–код, просканировав который можно прослушать одну из глав спектакля. 10 арт–объектов с QR–кодами формируют маршрут от побережья Байкала до горнолыжного курорта «Гора Соболиная».

«Не так давно Байкальск ассоциировался лишь с площадкой закрытого целлюлозно–бумажного комбината, над реновацией которого сейчас активно работает БАЙКАЛ.ЦЕНТР, и курортом «Гора Соболиная». Для меня отрадно рассказать, что изменилось за последние несколько лет в городе, и о том, как эти изменения воспринимают и местные жители, и в других городах. На площадке БЦБК продолжает развиваться молодёжный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ, «Гора Соболиная» превратилась в круглогодичный горнолыжный курорт, а благодаря особой экономической зоне «Ворота Байкала» и региональному турбизнесу в Байкальске каждый сезон появляются новые объекты туристической инфраструктуры. Реализация такого социокультурного проекта, как аудиоспектакль «Путь воды», — логичное продолжение развития городской среды и показатель того, что на федеральном уровне верят в потенциал Байкальска», — говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото пресс-служба ВЭБ.РФ

Активный участник проекта — дочерняя структура ВЭБ.РФ БАЙКАЛ.ЦЕНТР. Один из арт–объектов расположен на территории кампуса ЭКО.ЦЕХ, поэтому площадка БЦБК тоже стала частью аудиоспектакля. Директор БАЙКАЛ.ЦЕНТРа Антон Григоров объясняет это тем, что бывший БЦБК продолжает оставаться частью городской среды, но уже в новом качестве:

«Прошлое этого места — основа неоднозначной и в то же время значимой истории города. Жизнь продолжается, и сейчас вся наша команда работает над тем, чтобы бывшая промплощадка обрела новый смысл, а кампус ЭКО.ЦЕХ стал неотъемлемой частью нового городского пространства».

В день открытия спектакль послушали более 100 местных жителей, которые в наушниках прошли по Байкальску вместе с героями проекта «Путь воды». С момента премьеры количество прослушиваний на платформах Telegram, Яндекс Музыка, VK Музыка и izi.Travel уже превысило 500. Однако создатели утверждают, что эффект полного погружения можно получить, только приехав в Байкальск и пройдя по маршруту всех 10 глав.

«Этот спектакль очень сильно отражает то, что я ощущаю сейчас, проживая в Байкальске. Это — невероятный опыт погружения в собственный город, его переоткрытие через истории земляков. И это, правда, вдохновляет», — поделился своими эмоциями в день премьеры один из слушателей спектакля «Путь воды».

По мнению одного из создателей проекта, руководителя театральной команды «Импрес рио» Фёдора Елютина, Байкальск — одно из лучших мест, где мог появиться такой спектакль.

«Конечно, приехать в Байкальск может не каждый, кому интересен аудиоспектакль–променад как вид искусства, кому интересен Байкал. Поэтому для нас крайне важно, что прослушать его может любой, кто знает русский язык и имеет доступ в интернет. Однако побывав в Байкальске несколько раз во время подготовки проекта и записи, я могу точно сказать, что простое прослушивание дома и погружение в спектакль согласно его маршруту — совершенно разные вещи. У вас потрясающий город с потрясающими жителями на берегу потрясающего озера. Безусловно, чтобы осознать и ощутить это в полной мере, чтобы пройти «Путь воды», однозначно нужно приехать в Байкальск», — отметил Фёдор Елютин.

Текст Артем Волков