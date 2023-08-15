Поплыла за тапком: 11-летняя девочка пропала, купаясь в реке без присмотра взрослых Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11-летняя девочка пропала, купаясь в реке Оке в Бурятии без присмотра взрослых. Ребенка ищут, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

- Девочка приехала на лето в улус Хара-Хужир Окинского района в гости к родственникам. 13 августа днем она вместе с другими детьми пришла на берег и стала купаться, - рассказали детали в следственном комитете. - Позже в воду упал ее тапок. Она поплыла за ним, оказалась на значительном расстоянии от берега, где ее подхватило и унесло течением.

Ребенка ищут добровольцы, спасатели и полицейские. Следователи координируют действия.

Напомним, подобная история произошла этим летом в Иркутске. Пока родители отдыхали на берегу реки Ушаковки, их 1,5-годовалая дочь пропала. Следы обрывались у воды. Как сообщала КП-Иркутск, ровно спустя месяц ребенка нашли мертвым.