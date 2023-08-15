Из-за утреннего тумана в аэропорту Иркутска задержано несколько рейсов Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- В аэропорту Иркутска жесть, много рейсов задержано, народу тьма, сидеть негде, - пишут в соцсетях пассажиры.

Задержка рейсов в аэропорту Иркутска 15 августа 2023 года

Действительно, из-за утреннего тумана в областном центре задержали сразу несколько рейсов, а один перенаправляли в Улан-Удэ. Как видно из онлайн-расписания на сайте аэропорта, задержаны вылеты из Иркутска в Мирный, Окунайский, Сочи, Москву ("Домодедово"), Бангкок, Олекминск, Нючакан, отменен утренний рейс в Усть-Кут.

В залах толпы людей. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Корреспондент КП-Иркутск Анастасия Егорова сейчас тоже находится в зале ожидания вместе с остальными пассажирами. У нее на два часа задержан вылет в Улан-Удэ.

Корреспондент КП-Иркутск Анастасия Егорова тоже оказалась среди пассажиров, ожидающих свои рейсы. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Это отдельное испытание. Очень жарко, люди недовольны. Толпы везде, и на улице тоже, - рассказывает Анастасия. - Сидят на полу, лежат на креслах, в том числе и дети. Кто-то боится, что рейс вообще могут отменить. Один из приезжих мужчин говорит, что постоянно летает уже восемь лет, но такое видит впервые.

Люди жалуются на духоту и жару. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Как долго продлится задержка рейсов в аэропорту Иркутска 15 августа 2023 года, пока неизвестно.