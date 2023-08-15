Лето оказалось «тропически» жарким и влажным, а по утрам - густые туманы. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Жарко, душно, влажно - иркутяне этим летом почувствовали себя, как в тропиках. При температуре +25 периодически льют дожди, а по утрам – такие густые туманы, что в аэропорту утром даже задерживались рейсы. Синоптики объясняют: виной всему циклон, зависший над Красноярским краем. Иногда оттуда к нам долетают «порции» холодного воздуха, и при столкновении с теплым образуют ливни. Но такая погода задержится ненадолго, 16-17 августа прогнозируют дожди и температуру в +18 градусов. С деревьев уже начали опадать листья, напоминая, что осень близко. Какой ожидается погода в Иркутске в сентябре 2023, выяснила КП-Иркутск.

Туманный Иркутск выглядит загадочно. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске на сентябрь 2023

- Прогноз на сентябрь предварительный, все может измениться, - предупреждает начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Ожидаем, что обойдется без сюрпризов: и температура, и количество осадков будут близки к норме. Так, в среднем за месяц градусник покажет +7…+10.

До 20-х чисел продержится комфортная осенняя погода: +10…+15 градусов днем, а иногда и потепление до +18. Но по ночам начнет холодать. К середине месяца столбик термометра станет опускаться до 0…+5, возможны первые заморозки до -1…-4. К концу сентября пора будет одеваться в теплые куртки и пальто: воздух днем будет прогреваться лишь до +5, максимум до +12 градусов. Бабье лето пока не обещают - рано. В целом, погода в Иркутске в сентябре 2023 года сибиряков не удивит.

Погода в этом году не перестает удивлять. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Такую красоту надо успеть запечатлеть! Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

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