День города Черемхово в 2023 году состоится 26 августа Фото: Влад Комяков

Город шахтеров Черемхово отметит в этом году свое 106-летие. Праздник уже начался: в отдаленных поселках стартовали концерты и веселые мероприятия. Ну а главное торжество состоится 26 августа. КП-Иркутск выяснила, как пройдет день города Черемхово в 2023 году.

День города Черемхово в 2023 году: программа

Черёмуховый фестиваль

25 августа состоится пятый черемуховый фестиваль. Да-да, вы не ослышались!

- В программе конкурсы фотографий «Черемуховый город», рукоделия «Черемуховое настроение», кулинарный «Черемуховое ассорти», ярмарка-продажа, мастер-классы, народные игры и многое другое, - рассказывают в местной администрации.

На десерт - черемуховые кексы. А еще регистрация рекорда самого большого самовара в мире! Что ж, ради таких необычных мероприятий в честь дня города Черемхово в 2023 году, пожалуй, стоит приехать даже из другого города. Кстати, для участия в фестивале уже подали заявки 20 территорий Иркутской области.

Соревнования по футболу и мотоциклетному спорту

Хорошие новости для любителей спорта и заядлых болельщиков. В субботу, 26 августа, на стадионе «Шахтёр» состоится товарищеский матч по футболу между командами ветеранов «Черембасс» из Черемхово и «Звезда» из Иркутска.

Здесь же пройдет финал Кубка Иркутской области по футболу среди любителей. Соревноваться будут команды «Шахтёр» из Черемхово и «Химик» из Усолья-Сибирского.

А на следующий день запланирован открытый Чемпионат и Первенство Приангарья по мотоциклетному спорту.

День города Черемхово в 2023 году: кто приедет

Концерт с участием столичных музыкантов

И, конечно же, какой день города Черемхово в 2023 году без концерта! Вечером 26 августа на площади имени Ленина будет весело и шумно. Приедут современные музыкальные группы из Москвы, но кто конкретно, организаторы пока не сообщают, возможно, готовят сюрприз. Напомним, в прошлом году на 105-летнем юбилее города выступили Артур Руденко, Леша Свик, а также ансамбль «Красная горка» из Иркутска.

- Кульминацией торжества станет лазерное шоу и большой праздничный фейерверк, - обещают в администрации.

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