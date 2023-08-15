Два вуза Иркутска объявили дополнительный набор на бюджетные места в августе 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительный набор объявлен в двух вузах Иркутска с 15 августа 2023 года. Это значит, что у выпускников еще есть возможность запрыгнуть в последний вагон и поступить на бюджет – осталось 451 место. КП-Иркутск рассказывает, на какие направления еще принимаются документы для обучения за счет государства.

Дополнительный набор в вузах Иркутска с 15 августа 2023: математика, физика, география

Так, в Иркутском госуниверситете после основного зачисления осталось 197 бюджетных мест на бакалавриате, в том числе на очной, очно-заочной и заочной форме.

О каких направлениях речь? Математика и информатика, социально-культурная деятельность, педагогика, филология, биология, география, почвоведение, гидрометеорология, химия, физика, радиофизика, электроника и наноэлектроника.

- Для поступления требуется подать документы, как и в основную приемную кампанию. Абитуриентам, которые подавали документы в июне-августе, необходимо пройти всю процедуру заново и помнить, что условия поступления не меняются, - сообщила ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ИГУ Дарья Баева.

Документы можно подать до 28 августа, если поступаете по результатам ЕГЭ. Как? Онлайн через личный кабинет на сайте вуза, офлайн в приемной комиссии или отборочных комиссиях факультетов и институтов.

Дополнительный набор в вузах Иркутска с 15 августа 2023: рабочие профессии

В ИРНИТУ осталось 254 бюджетных места на бакалавриат и специалитет. Поступить можно на рабочие профессии.

Больше всего шансов пройти у тех, кто выберет специалитет «Горное дело». Как говорят в вузе, профессия востребованная, спрос на рынке труда в Сибири и на Дальнем Востоке высокий, поэтому и бюджетных мест много, и зарплату на старте обещают 100 тысяч и выше.

Также ожидают будущих металлургов, которые нужны на заводах в Приангарье и в Красноярске. А еще строителей, специалистов по эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, сварщиков, теплоэнергетиков, радиотехников, нанотехнологов, специалистов по эксплуатации воздушных судов, пищевиков-технологов.

- Ждем как очников, так и заочников. При этом 10% бюджетников от каждого направления могут поступить по квотам, предусмотренным для сирот, участников СВО и членов их семей, - подчеркнула начальник Управления по работе с абитуриентами ИРНИТУ Наталия Вострикова.

Срок для выпускников школ, поступающих по итогам ЕГЭ - до 24 августа. Документы принимаются лично, через сайт университета и портал «Госуслуги».

Дополнительный набор в вузы Иркутска в 2023 году продолжается.