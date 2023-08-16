Сильный дождь продолжается в Иркутске 16 августа 2023 года Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Кажется, что наступает осень.

- Не кажется!

В соцсетях иркутяне третий день обсуждают непогоду. В понедельник на город обрушился ливень, во вторник густой туман мешал летать самолетам, а среда снова дождливая, как и обещали синоптики. КП-Иркутск прогулялась по острову Юность и подготовила фото и видео дождя в Иркутске 16 августа 2023 года.

До осени еще две недели, а кажется, что уже наступила. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Дождь в Иркутске 16 августа 2023 года: фото, видео

- Облачно, сильный дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, температура +13...+15, - такой прогноз дают в Иркутском гидрометцентре на день. Дождь продолжится, вероятно, и в ближайшие два дня, но будет теплее - воздух прогреется до +21 градуса.

Непогода не мешает иркутянам гулять. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

На улицах снова ручьи и лужи. Что, в общем-то, не мешает горожанам гулять и даже кататься на самокатах, хотя в дождь это не лучший способ передвижения.

И даже кататься на самокатах, хотя в дождливую погоду это делать не советуют. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

На острове Юность заметно, что уровень воды в Ангаре немного повысился. Напомним, из-за повышения уровня Байкала до 456,92 метра увеличены сбросы через иркутскую ГЭС. По данным городской администрации на 15 августа, были подтоплены 29 участков и 10 дач на островах Елизовский и Кривой в районе Академического моста. Там никто не живет. До критических отметок далеко, однако специалисты МЧС наготове.

Заметно, что уровень воды немного повысился. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Так сейчас выглядит остров Юность. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Дождь в Иркутске 16 августа 2023 года пока не прекращается. Тем временем, заливает другие районы.

Дождь продлится и в ближайшие пару дней. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- За прошедшие сутки на территории Иркутской области отмечалось выпадение осадков интенсивностью 35 мм – в Нижнеудинском, 23 мм – в Бодайбинском районах. 16-17 августа по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Уткам дождь нипочем! Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

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