Дождь в Иркутске 16 августа 2023 года: фото, видео

Сильный дождь продолжается в Иркутске 16 августа 2023 года
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
- Кажется, что наступает осень.
- Не кажется!
В соцсетях иркутяне третий день обсуждают непогоду. В понедельник на город обрушился ливень, во вторник густой туман мешал летать самолетам, а среда снова дождливая, как и обещали синоптики. КП-Иркутск прогулялась по острову Юность и подготовила фото и видео дождя в Иркутске 16 августа 2023 года.
До осени еще две недели, а кажется, что уже наступила.
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
- Облачно, сильный дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, температура +13...+15, - такой прогноз дают в Иркутском гидрометцентре на день. Дождь продолжится, вероятно, и в ближайшие два дня, но будет теплее - воздух прогреется до +21 градуса.
Непогода не мешает иркутянам гулять.
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
На улицах снова ручьи и лужи. Что, в общем-то, не мешает горожанам гулять и даже кататься на самокатах, хотя в дождь это не лучший способ передвижения.
И даже кататься на самокатах, хотя в дождливую погоду это делать не советуют.
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
На острове Юность заметно, что уровень воды в Ангаре немного повысился. Напомним, из-за повышения уровня Байкала до 456,92 метра увеличены сбросы через иркутскую ГЭС. По данным городской администрации на 15 августа, были подтоплены 29 участков и 10 дач на островах Елизовский и Кривой в районе Академического моста. Там никто не живет. До критических отметок далеко, однако специалисты МЧС наготове.
Заметно, что уровень воды немного повысился.
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
Так сейчас выглядит остров Юность.
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
Дождь в Иркутске 16 августа 2023 года пока не прекращается. Тем временем, заливает другие районы.
Дождь продлится и в ближайшие пару дней.
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
- За прошедшие сутки на территории Иркутской области отмечалось выпадение осадков интенсивностью 35 мм – в Нижнеудинском, 23 мм – в Бодайбинском районах. 16-17 августа по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, - рассказали в региональном ГУ МЧС.
Уткам дождь нипочем!
Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
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