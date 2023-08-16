Пропала в день рождения. Раскрыты подробности поисков 15-летней школьницы из Иркутска

Школьница ушла из дома в микрорайоне Юбилейный и не вернулась. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Второй день в Иркутске разыскивают 15-летнюю Амину Крюкову, которая пропала 15 августа. Как рассказали в ГУ МВД Иркутской области, школьница ушла из дома в микрорайоне Юбилейный и не вернулась.

- На вид разыскиваемой 15 лет. Рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темного цвета до плеч, глаза карие, - рассказали в ведомстве.

Подросток была одета в черную футболку с белыми надписями на груди и спине, черные шорты выше колена и белые кроссовки. У Амины есть особая примета – это родимое пятно с правой стороны носа.

Работники прокуратуры Иркутской области контролируют ход и результаты розыскных мероприятий школьницы.

Источник, знакомый с ситуацией, раскрыл корреспонденту КП-Иркутск некоторые подробности в истории исчезновения подростка. Выяснилось, что жительница областного центра пропала в собственный день рождения. Не исключено, что школьница находится у кого-то из своих друзей или знакомых. Поиски продолжаются.

Сотрудники полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Амины Крюковой сообщить по телефонам: 8(3952)42- 04-51, 8-950-120-38-32 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).

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