Компания на авто устроила покатушки на лестнице у «Модного квартала» в Иркутске

В отношении водителя будут приняты меры административного воздействия за нарушение ПДД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пользователи соцсетей обсуждают видеоролик, который накануне опубликовали в одном из пабликов Иркутска. На кадрах видно, как копания неизвестных, предположительно, состоящая из молодых людей в темное время суток разъезжает на автомобиле по площадке торгово-развлекательного центра «Модный квартал» на улице 3 Июля. Причем лихачей не остановила даже лестница.

Съемка ведется кем-то из пассажиров транспортного средства. На протяжении всей поездки, автор видеоролика не стесняется выражать эмоции нецензурной бранью.

Инцидент прокомментировали в ГУ МВД Иркутской области.

- Сотрудники ГАИ осуществили мониторинг. Информация передана в группу розыска. Устанавливается водитель транспортного средства, которое было запечатлено на кадрах. В дальнейшем в отношении водителя будут приняты меры административного воздействия за нарушение правил дорожного движения,- рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

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