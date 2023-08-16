Альманах «Вектор Донбасса» презентовали в Иркутске. Фото: Анастасия Шумилова.

"Поселок был под ВСУ,

Теперь под облаками,

И не приблизиться к нему,

И не достать руками…"

Эти строки - из альманаха "Вектор Донбасса". Презентовали ее в Молчановке 16 августа. Над созданием книги работал Союз писателей ЛНР при поддержке Общественной палаты столицы Приангарья, благотворительного фонда «Любимый город» и регионального отделения Военно-исторического общества.

- Книга посвящена трагическим событиям на Донбассе. Строки рассказывают читателю о происходящем, о людях, которым пришлось жить под обстрелами, о тех, кто верит в будущее и любит свою Родину. В сборнике опубликованы произведения более 20 авторов из Иркутска, Донецкой и Луганской Народных Республик. Он включает в себя публицистику, прозу и стихи, - рассказал председатель Общественной палаты столицы Приангарья, издатель альманаха Станислав Гольдфарб.

Презентация прошла в рамках фестиваля "Литературно-театральные вечера "Этим летом в Иркутске", на нее приехали авторы из Донбасса: писатели Елена Заславская и Нина Ищенко, а также литературовед и публицист, один из составителей сборника Андрей Чернов.

- Первый сборник у нас вышел еще в 2016 году и получил огромный отклик, затем были другие, но именно "Вектор Донбасса" получился наиболее полным, "созревшим" для читателя. Считаю, что это прекрасный образец российской прозы, публицистики и поэзии. И таких альманахов должно быть больше, - сказал Андрей Чернов. Затем вручил благодарственные письма Станиславу Гольдфарбу за поддержку и издание альманаха.

Книга выпущена тиражом 300 экземпляров, их планируют передать во все библиотеки города.

- Это продолжение традиции фестиваля “Этим летом в Иркутске”, когда именно к фестивалю выходили новые книги, - отметила директор Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

- Культура - это отражение действительности. И сегодня нам необходима эта поддержка, эта вера в то, что победа впереди, - подчеркнула министр культуры региона Олеся Полунина. - Спасибо, что нашли возможность приехать, чтобы познакомиться лично. Уверена, наше сотрудничество продолжится. Мы стремимся быть рядом и всячески помогать.

Встретиться с авторами альманаха также можно в Кутулике 18 августа в 17:00 в Мемориальном музее Александра Вампилова.