После дождя снова потеплело: какая погода ждет иркутян 17 августа. Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

Сильный дождь, ливший 16 августа, оставил свой след на улицах Иркутска. Коммунальные службы еще накануне занялись очисткой дорог и подземных переходов, а также откачкой ила и грязи из колодцев.Но погода в Иркутске 17 августа 2023 года радует жителей солнцем и красивым отражением в утренних лужах.

Солнце отражается в лужах Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

Погода в Иркутске 17 августа 2023 года

- В Иркутске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Температура днем +19…+21 градус, - сообщают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Иркутске 17 августа 2023 года принесет хорошее настроение.

В Иркутске ожидается переменная облачность без существенных осадков Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

Тем временем по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В притоке Иркута отмечается резкое повышение на 198 сантиметров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Гидрологическая обстановка на реке Ангаре в нижнем бьефе Иркутской ГЭС находится на особом контроле сотрудников МЧС. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон функционирует в режиме повышенной готовности, - сообщают в МЧС.

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