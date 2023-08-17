Видео ДТП с девятью автомобилями в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске полицейские выясняют обстоятельства массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Видео ДТП с девятью автомобилями в Ангарске

По информации ведомства, происшествие случилось в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь". Там водитель грузового авто Shaanxi влетел в самосвал HOWO.

Как итог, столкнулись еще семь авто. После этого потребовалась помощь медиков и госпитализация водителю Shaanxi.

Остальным участникам ДТП помощь медиков не потребовалась.

Сейчас одна полоса движения перекрыта. На данном участке трассы образовался затор, говорят в ГУ МВД по региону.