Видео ДТП с девятью автомобилями в Ангарске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Ангарске полицейские выясняют обстоятельства массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По информации ведомства, происшествие случилось в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь". Там водитель грузового авто Shaanxi влетел в самосвал HOWO.
Как итог, столкнулись еще семь авто. После этого потребовалась помощь медиков и госпитализация водителю Shaanxi.
Остальным участникам ДТП помощь медиков не потребовалась.
Сейчас одна полоса движения перекрыта. На данном участке трассы образовался затор, говорят в ГУ МВД по региону.