В офисе и на промысле: первые выпускники ИНК-Класса прошли практику в компании

Первый ИНК-Класс открылся 1 сентября 2018 года. Фото: Пресс-служба ИНК.

Выпускники первого профильного ИНК-Класса прошли производственную практику в подразделениях Иркутской нефтяной компании. Молодые люди окончили школу в 2020 году и сейчас учатся в вузах Иркутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов.

Первый ИНК-Класс был сформирован в 2018 году на базе школы № 9 Усть-Кута. Школьники учились по специальной программе с углубленным изучением естественно-научных и точных предметов. 90% выпускников выбрали технические вузы и специальности, востребованные именно в нефтехимии. Этим летом они прошли производственную практику, которая проходила на промысле либо в офисе и длилась от 6 до 8 недель, в зависимости от выбранного направления.

— Еще в школе нам показали, какие возможности есть в Иркутской нефтяной компании, а сейчас мы увидели, как можем применить в компании знания, полученные в университете, — рассказала студентка Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Наталья Трофимова. - Я проходила практику в группе BIM-проектирования, которая занимается моделированием строящегося или уже готового объекта компании. Мне довелось поработать с объектами Марковского месторождения и Иркутского завода полимеров.

Наталья Трофимова. Фото: Пресс-служба ИНК.

- Сейчас я учусь на бюджете в Санкт-Петербургском горном университете, по специальности «нефтегазовое дело», - поделился Артем Панасюк. - Когда после третьего курса пришло время проходить производственную практику, я решил, что пойду в компанию, которую знаю, и где знают меня, и приехал в Иркутск. Практика длилась месяц. В университете мы учимся делать расчеты, которые свойственны нашей специальности, но в компании эти же расчеты выполняют совсем по-другому, поэтому все вузовские знания нужно адаптировать. И таких нюансов очень много, спасибо коллегам, которые помогали разобраться, подсказывали какие-то детали. Конечно, было очень интересно изнутри познакомиться с компанией, о которой ты уже столько знаешь. Надеюсь, что будет возможность продолжить этот опыт на преддипломной практике.

Артём Панасюк. Фото: Пресс-служба ИНК.

- Еще раньше я думал, что буду поступать на нефтегазовое дело, а ИНК-Класс окончательно укрепил меня в этом решении, особенно после того, как мы съездили на экскурсии на объекты компании, на Иркутский завод полимеров, - вспоминает Андрей Андреев, студент Института нефти и газа Сибирского федерального университета (Красноярск). - А на летних каникулах мы всем классом летали на вертолете на Ярактинское месторождение. Конечно, впечатлений была масса. Этим летом проходил практику там же. В будущем рассчитываю вернуться в компанию уже на полноценную работу. Тем, кто сейчас учится в Усть-Куте в школе, посоветовал бы обязательно пробовать поступать — это перспективно и очень интересно.

Андрей Андреев. Фото: Пресс-служба ИНК.

За пять лет из ИНК-Классов выпустилось более 100 человек. Обучение в профильных классах полностью бесплатное. Для каждого ученика составляется индивидуальный план развития с учетом его интересов и пожеланий к будущей профессии.

— Когда ребята заканчивают школу, мы продолжаем держать с ними связь, — подчеркнула директор департамента управления кадровым потенциалом Виктория Илюхина. - Это часть проекта ИНК «Наша молодая нефть», который подразумевает комплексный подход к подготовке кадров, сопровождение и поддержку на каждом этапе становления будущего специалиста, в школе, в вузе и сразу после трудоустройства.