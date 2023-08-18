Видео пожара в гипермаркете в Иркутской области 18 августа опубликовало МЧС Фото: Прокуратура Иркутской области

Видео пожара в гипермаркете в Иркутской области 18 августа 2023 года опубликовало региональное МЧС. Напомним, здание загорелось утром в Усть-Илимске.

Видео пожара в гипермаркете в Иркутской области 18 августа 2023 года

- В 09:15 в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета на улице 50 лет ВЛКСМ, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. - До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет. Задействовано семь пожарных расчетов, 18 человек.

По данным на 10.30, огонь охватил 800 квадратных метров. Судя по видео пожара в гипермаркете в Иркутской области 18 августа 2023 года, пламя полностью захватило здание.

Тем временем, прокуратура Приангарья уже проводит проверку, выясняются обстоятельства ЧП.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, - сказали в прокуратуре.

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