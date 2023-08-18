«Гуманитарка сохранила жизнь»: боец спас раненого сослуживца благодаря автомобилю, который отправила в зону СВО его жена

Бойца ранил выстрел снайпера. Фото: из личного архива героев публикации

Супруг Людмилы Васеевой Алексей (все имена изменены в целях безопасности бойцов – прим. Редакции) вот уже почти целый год находится в зоне проведения спецоперации. Историю семьи КП-Иркутск уже рассказывала ранее. После объявления частичной мобилизации 40-летний шелеховчанин, отец двоих детей, решил, что не может оставаться в стороне от происходящих событий и сам отправился в военкомат за повесткой.

Проводив любимого, Людмила начала своими силами помогать бойцам приближать победу – создала небольшой блог в социальных сетях, сплотив вокруг себя других жен и матерей военнослужащих-земляков. Вместе они обсуждают актуальные новости, помогают друг другу в решении насущных проблем, собирают необходимые вещи для бойцов. О случае, когда гуманитарная помощь реально смогла спасти жизнь ребят, Людмила рассказала корреспонденту КП-Иркутск.

Главное при эвакуации – время

- Еще в мае этого года я обратилась к нашим властям с просьбой приобрести автомобиль для роты, в которой служит мой муж. Бойцы очень сильно нуждались в нем, - рассказывает Людмила Васеева. – Машину удалось купить и отправить в зону СВО в течение нескольких недель.

Алексей стал водителем внедорожника. УАЗ использовали непосредственно для подвоза боеприпасов на линию огня, а также для доставки бойцам питьевой воды и сухпайков. Предполагалось, что машина может также пригодиться для эвакуации раненых. Так и произошло в один из дней.

Машину удалось купить и отправить в зону СВО в течение нескольких недель. Фото: из личного архива героев публикации

- Несколько дней назад муж вышел на связь и рассказал, что спас сослуживца благодаря автомобилю, - рассказывает Людмила. – Во время одного из боев, вражеский снайпер ранил сослуживца Алексея. Пуля попала в ногу и прошла на вылет…

Раненым оказался земляк Алексея, 42-летний мужчина из Шелехова. Он получил повестку в рамках частичной мобилизации и вот уже почти год служит в рядах мотострелковой бригады. Сослуживцы сибиряка смогли оказать ему первую помощь, перебинтовали ногу и поставили обезболивающий укол. Но требовался врач, поэтому бойцы тут же связались с Алексеем.

УАЗ использовали непосредственно для подвоза боеприпасов на линию огня. Фото: из личного архива героев публикации

- Втроем они донесли на себе раненого по лесу и разрушенному мосту и встретились с мужем в назначенном месте. Супруг погрузил бойца в УАЗик и быстро эвакуировал его в безопасную зону, чтобы передать медикам, - рассказывает Людмила. – Всю дорогу супруг разговаривал с раненым, чтобы он не потерял сознание. Затем врачи определили мужчину в госпиталь города Старобельска, а уже оттуда перевели в госпиталь города Иваново.

Важна любая помощь

Сейчас с бойцом все в порядке, его жизни ничего не угрожает. Его родные друзья и сослуживцы ждут его скорейшего выздоровления.

- Этот случай – очередное подтверждение того, что гуманитарная помощь может действительно спасти чью-то жизнь и то, насколько она важна, - рассказывает Людмила. – Я думаю, что не будь у ребят этого автомобиля, неизвестно, чем могло все обернуться. Ведь во время эвакуации раненых большую роль играет время. Хочу сказать большое спасибо всем, кто не остается в стороне, помогает словом и делом нашим ребятам. Волонтерам, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи, женщинам, которые плетут маскировочные сети и всем, кто не равнодушен к судьбе наших Героев!

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