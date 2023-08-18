«Вместо цветов – школьная канцелярия»: в Бурятии молодожены сделали подарок детдому в день свадьбы

Молодожены решили начать семейную жизнь с доброго дела. Фото:из личного архива героев публикации

В Бурятии новоиспеченные супруги Дмитрий и Белла Ш. решили начать семейную жизнь с доброго дела. Молодожены попросили гостей вместо цветов подарить им школьные канцелярские принадлежности. Таким образом, пара хотела помочь детям из детского дома.

Устроили две свадьбы

- Мы познакомились еще в 2011 году, когда поступили в университет в Москве. Оба выбрали одну и ту же специальность «реклама и связи с общественностью». Я приехала из Карачаево-Черкесской Республики, Дима родом из Бурятии, - рассказывает Белла Ш. – Отношения у нас начались не сразу. Четыре года мы были просто однокурсниками, общались. Но перед окончанием учебы между нами возникло что-то большее, чем дружба. Дима начал ухаживать, добиваться.

В 2015 году Дмитрий пригласил Беллу на свою малую родину – в Бурятию. Показал избраннице Байкал, познакомил с семьей и друзьями. Эта поездка стала новым этапом в отношениях пары и с того момента они больше никогда не расставались.

В январе этого года влюбленные подали заявление в ЗАГС. Фото:из личного архива героев публикации

Молодые люди вернулись в столицу, окончили университет и решили остаться жить в Москве. Теперь они работают в IT-компаниях. А в январе этого года влюбленные подали заявление в ЗАГС.

- Мы планировали устроить две свадьбы. Одну в Москве, другую в Бурятии, так как родственники живут в разных городах, - рассказывает Белла. – К тому же я мечтала о регистрации на берегу Байкала!

Порадовали гостей и детей

В конце июня Дмитрий и Белла в присутствии гостей в первый раз сказали друг другу «Да» и обменялись обручальными кольцами.

Готовясь ко второй свадьбе, которая была назначена на 29 июля, в момент, когда пара подписывала приглашения, у них возникла необычная идея.

- Мы понимали, что в Бурятии мы проведем только неделю, и цветы, которые подарят нам гости, не сможем забрать с собой. К тому же они быстро завянут. Поэтому решили попросить родных и друзей принести на свадьбу вместо букетов школьную канцелярию, которые бы мы подарили детям из детского дома, - рассказывает Изабелла. – Таким образом, сделаем доброе дело и порадуем ребятишек.

Молодожены попросили родных и друзей принести на свадьбу вместо букетов школьную канцелярию. Фото:из личного архива героев публикации

Приглашенные охотно поддержали идею молодоженов. Гости принесли на торжество упаковки тетрадей, альбомы для рисования, карандаши и ручки, клей и картон, краски и даже географический глобус! Через несколько дней после свадьбы молодожены передали подарки воспитанникам Прибайкальского социально-реабилитационного центра. Выбор был неслучайным. Именно с этими детьми работает мама жениха, она преподает им английский язык.

Гости охотно поддержали идею подарить радость ребятам из детского дома. Фото:из личного архива героев публикации

- Как рассказали позже воспитатели центра, ребятишки очень радостно отреагировали на подарки. Сразу же начали рассматривать и разбирать, - рассказывает Белла. – Честно говоря, мы не хотели предавать огласке наш порыв души. Но об этом начали писать в соцсетях и СМИ. Поэтому испытываем немного двоякие чувства. Но с другой стороны подумали, может быть, это станет примером для других пар, которые тоже захотят кого-то порадовать и сделать доброе дело?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гуманитарка сохранила жизнь»: боец спас раненого сослуживца благодаря автомобилю, который отправила в зону СВО его жена (подробнее)

«Будешь старших уважать!» В Братске женщина избила девушку из-за замечания о собаке (подробнее)

Ангарский маньяк Михаил Попков, на чьем счету больше 80 жертв, ответит перед судом еще за три убийства (подробнее)