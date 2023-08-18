Ближе к истории: в Иркутске и Чите покажут уникальную выставку о развитии железных дорог во времена Романовых

Иркутская область станет участницей исторического проекта "Императорский маршрут" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни для кого не секрет, что Иркутская область и Забайкальский край плотно связаны с императорской семьей Романовых. Сейчас в этих двух регионах немало культурного и исторического наследия, связанного с теми временами.

В частности, Иркутск – что сейчас, что тогда являлся одним из ведущих сибирских городов. Например, серьезнейшим шагом к развитию этих территорий стало создание Великого Сибирского пути. Позднее были начаты работы на участке от Иркутска до Байкала. Все это в свою очередь проложило «дорогу» к освоению природных богатств.

Нельзя не отметить, что и сам император Александр III в своих телеграммах тепло отзывался об Иркутске:

«Отдал нный этотъ край близокъ моему сердцу», - писал он.

Великий Сибирский путь – не единственное, что держит связь между Иркутском и императорской семьей. Например, в Иркутске есть триумфальная арка, которую нередко именуют «Московские ворота». Все дело в том, что именно здесь городские власти и горожане встречали приехавшего цесаревича. В Казанском кафедральном соборе, который находится по соседству, цесаревич Александр был на молебствии.

Более того, от городской думы наследнику цесаревичу преподнесли массивный альбом с серебряной изящной крышкой. В альбоме было помещено 150 фотографий различных зданий Иркутска и видов его окрестностей.

Не была обделена императорским вниманием и Чита. Наследник Цесаревич Николай Александрович посетил этот забайкальский город в июне 1891 года. В промежутке с 1895 по 1905 здесь начали строить небезызвестную Забайкальскую железную дорогу. Особенно важно, что это удалось сделать, хотя местность имеет довольно-таки сложный рельеф.

Железнодорожная станция Чита II была открыта для пассажиров и перевозки грузов в 1900 году. На сегодняшний день здание вокзала является объектом культурного наследия народов России регионального значения и охраняется государством.

Теперь же, уже в августе, у жителей Иркутска и Читы будет возможность поближе познакомиться с историей! Для иркутян и читинцев откроют выставку «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых».

Хотите узнать, как было устроено и развивалось железнодорожное дело? А почему же был так важен для регионов Великий Сибирский путь и Транссибирская магистраль? Какую роль они играют сейчас?

Для всех любознательных иркутян выставка будет работать с 24 августа в Иркутском областном художественном музеи им. В.П. Сукачева, а для читинцев – с 22 августа в 16:00 в Забайкальском краевом художественном музее.

Также в рамках специального соглашения Иркутская область станет еще одним участником федерального культурно-исторического проекта «Императорский маршрут». Сейчас в нем принимают участие только 25 регионов страны.