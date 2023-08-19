Что произошло в Иркутске в ночь на 19 августа 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

В Балаганском районе произошло ДТП, в результате которого погибло три человека. Известно, что водитель "Лада Гранта" не справился с управлением, врезался в дерево. В результате случившегося водитель и два пассажира скончались до прибытия медиков.

Трое жителей Нижнеудинского района перевели мошенникам около 1,5 млн рублей, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД региона по Иркутской области. Одной из жертв стала 90-летняя пенсионерка. С ней на улице познакомились женщины, которые предложили ей вылечить ноги. Аферистки для "обряда" пришли к той домой. Они проводили "заговор на деньгах".

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении серийного убийцы женщин Михаила Попкова. В период с 1997 по 2003 год житель Ангарска 59-летний Михаил Попков совершил убийство трех женщин.