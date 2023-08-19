«Заявление писать отказалась». Мужчина избил женщину в лифте жилого дома в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина жестоко избил женщину во время совместной поездки в лифте жилого дома по улице Баумана в Иркутске.

Жуткая сцена попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах в кабинете подъемника находятся женщина и трое мужчин. Между ними судя по всему происходит разговор. В какой-то момент один из приятелей замахивается кулаком женщине по лицу, затем ударяет коленом ноги ей по голове. Двое других даже не пытаются остановить нападчика. Он наносит женщине еще несколько ударов по голове и телу с такой силой, что она неоднократно врезается в стены лифта.

Агрессор избивал девушку до тех пор, пока она не упала на пол в дверях открытого подъемника. После этого все трое мужчин покидают место происшествия.

Кем именно приходят друг другу мужчины и женщина, а также что именно стало причиной агрессии нападавшего – неизвестно.

Запись изучили сотрудники МВД. Прибыв на место, оперативники опросили местных жителей и установили личность участников инцидента. Того, кто проявлял по отношению к женщине агрессию, доставили в дежурную часть.

- 29-летний мужчина ранее был неоднократно судим за совершение имущественных и связанных с причинением вреда здоровью преступлений. Пострадавшая – 24-летняя жительница деревни Жердовка. По факту полученных ею телесных повреждений писать заявление отказалась, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Мужчину привлекли к ответственности по статье 20.21 КоАП РР «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».