Подвывал и есть просил: в Иркутске выпустили в тайгу медвежонка, которого нашли прикованным цепью к забору. Фото: Питомник К-9

Не все и не всегда по-доброму относятся к братьям нашим меньшим. На просторах интернета можно прочесть немало историй про жестокое обращение с животными. Не обошла такая участь и медвежонка из Иркутска – его нашли в прошлом году прикованным цепью к забору в областной столице. Страшно представить, чем бы могла закончиться история, если бы не неравнодушные жители.

-Люди услышали, что кто-то подвывает, как оказалось – медвежонок сидит на цепи, есть просит, тянется к людям через забор, - рассказывает КП-Иркутск директор иркутского питомника К-9 Вячеслав Славин.

Обеспокоенные жители и обратились к специалистам питомника, а после вызвали полицию.

-Приехали, спрятать мишку хозяину не удалось, все так и сидел на цепи. Сами понимаете, какие это условия. Он очевидно вырос в неволе, нашли его еще маленьким, забрали, но не с целью спасти, а так – забавы ради. Поигрались, а когда вырос, уже посадили на цепь. Что с ним делать не знали. Если бы он цепь разорвал, вылез как-то, его бы просто застрелили и все, - продолжает Вячеслав.

В каком же состоянии был мишка? Голодным его было не назвать, как-никак хозяева все-таки его кормили. Но в то же время топтыгин был грязный и совсем не контактный, недоверчивый.

- Это несомненно жестокое отношение к животным. Мы в присутствии полиции оформили необходимые документы и забрали дикое животное в питомник К9, - рассказали в пресс-службе питомника.

Там он и перезимовал.

Правда, как говорит Вячеслав Славин, в неконтактности есть определенный плюс – мишке проще будет адаптироваться в естественной среде.

К слову, вместе с ним в новый дом – глухую тайгу – отправятся еще два медвежонка. Их полуживыми в Чунском районе нашел местный житель. Мамы-медведицы рядом не было - скорее всего она погибла от рук охотников.

Медвежат спасли, забрали домой и выходили. Вот только они стали очень быстро расти, а значит могли бы стать уже попросту опасными для своего же спасителя. Тогда районная администрация также обратилась за помощью к питомнику К-9.

Все трое медведей успешно перезимовали на базе питомника в искусственных условиях, приближённых к естественным - в берлогах.

Теперь же они выпускаются в глухую тайгу, вдали от человеческого жилья, где успеют нагулять жир перед зимовкой. Природные инстинкты позволят молодым животным быстро адаптироваться к новым условиям.