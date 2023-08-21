Праздничные акции пройдут в День знаний в Иркутске 1 сентября 2023 Фото: Евгения ГУСЕВА

Первый осенний день каждого года всегда особенный для тех, кто грызет гранит науки. И это не только начало нового учебного года для школьников и студентов – это самый настоящий праздник, который отмечается в нашей стране почти четыре десятка лет. А чтобы праздник прошел интересно, увлекательно и запомнился, нужно наполнить его яркими моментами. Узнали, куда можно сходить в День знаний в Иркутске 1 сентября 2023 года.

Пешая экскурсия «Я сибирской породы»

В областном краеведческом музее в День знаний в Иркутске 1 сентября 2023 года готовы эти знания дарить. Во время пешей экскурсии «Я сибирской породы» музейщики расскажут о дважды Герое Советского Союза Афанасии Белобородове. Экскурсовод проведет его земляков по местам, связанным со знаменитым военачальником.

- Эта экскурсия новая в нашем музее, появилась в этом году, - говорят организаторы. – Кроме пешей части мероприятие включает в себя также и посещение экспозиции отдела истории.

Афанасий Белобородов родился под Иркутском в селе Акинино-Баклаши в 1903 году. Рос храбрым и смелым, мечтал попасть в армию. Мечту свою исполнил, закончил 9-ую Иркутскую пехотную школу и стал офицером. Перед началом Великой Отечественной войны его назначили командиром 78-ой стрелковой дивизии. На фронт отправили прямо с учений. Знаниями о том, какие подвиги совершил сибиряк и за что получил почетное воинское звание, с ребятами в интересной форме и поделятся краеведы.

Пешая экскурсия "Я сибирской породы"

Спектакли «Пушистого театра»

Узнать, почему лори не активны днем, почему рыси «бодаются», как звери адаптируются к холоду и много других интересных фактов можно узнать на интерактивных экскурсиях в Сибирском зоопарке. Он находится в м-не Солнечный. В День знаний в Иркутске 1 сентября 2023 года, кроме познавательных рассказов, здесь также запланирована праздничная программа.

- С 12.00 начнется праздник с аниматорами, а еще в этот день состоятся спектакли нашего «Пушистого театра» - это проект, в котором задействованы как куклы, так и животные, - говорят в зоопарке.

Кстати, фотографии на технику посетителей в зоопарке бесплатны. Есть только единственное условие – делать кадры можно без вспышки.

1 сентября праздник запланирован и в Сибирском зоопарке

Бесплатный вход в Иркутский художественный музей

Куда еще можно отправиться в День знаний в Иркутске 1 сентября 2023 года? В музей! Для иркутян младше 18 лет вход во все филиалы Иркутского художественного музея свободный. Напомним, что у «Художки» есть несколько пространств. В главном здании музея на улице Ленина в праздник можно полюбоваться шедеврами русского, западноевропейского и искусства стран Востока XV–XXI веков.

В Галерее сибирского искусства, кроме постоянной экспозиции «Сибирское искусство: от Средневековья до наших дней», также открыта выставка «Наши люди. Вселенная персонажей Гайдая» из фондов Московского музея кино. В экспозиции - материалы, относящиеся к созданию и жизни всенародно любимых фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!» и других. Также в галерее представлены 50 студенческих работ на вернисаже «Учителя и ученики». Обе выставки работают до 17 сентября. Но посетить их бесплатно иркутяне до 18 лет могут в День знаний.

В Усадьбе Сукачева в первый осенний день будут работать две выставки «Волшебство старинной куклы» и «Полет ласточки». Первая позволит увидеть более 40 антикварных кукол, созданных вручную на лучших фабриках Германии, Франции, Англии и России. Вторая познакомит с монгольской каллиграфией.

В Иркутском художественном музее 1 сентября бесплатный вход для всех младше 18 лет

«Путешествие в мир Хогвартса» от Иркутского зоосада

Кто из поклонников книг и фильмов о Гарри Поттере не мечтал получить приглашение в школу волшебников Хогвартс? Все иркутские мальчишки и девчонки в этом году приглашаются в «Путешествие в мир Хогвартса». Такой тематический праздник в честь начала учебного года организует Иркутский зоосад. Кстати, в зоопарке решили не устраивать торжество в сам День знаний (все-таки в этом году он приходится на рабочий день – прим.авт.), а перенести его на воскресенье.

- Мы подготовили множество интересных и захватывающих активностей, которые не только развлекут, но и позволят полностью погрузиться в атмосферу магии и волшебства, - уверяют организаторы. - Вас ждут распределительная шляпа, ледяной попкорн или дыхание морозного дракона, увлекательные игры и мастер-классы по изготовлению волшебных предметов.

А еще ребят ждет захватывающий квест и фотозоны, созданные в стиле книги.

Праздник в честь Дня знаний в Иркутском зоосаде пройдет 3 сентября

День открытых дверей в Музее истории Иркутска

В Музее истории города Иркутска в День знаний в Иркутске 1 сентября 2023 года, разумеется, можно узнать все о создании города на Ангаре. Там работают постоянные выставки «Иркутск археологический», «Иркутск от острога до города», «Иркутск XIX век», «Иркутск ХХ век». Познакомиться с этим экспозициями школьники могут бесплатно 1 сентября.

В отделе истории Музея истории Иркутска 1 сентября для школьников свободный вход

Шоу с байкальскими нерпами

День знаний в Иркутске 1 сентября 2023 года точно останется незабываемым, если впервые сводить школьника в нерпинарий. На представлении дети смогут увидеть байкальскую нерпу на расстоянии вытянутой руки, узнать много интересного о единственном в мире виде пресноводного тюленя.

- За тридцать пять минут вы увидите яркое и музыкальное шоу с дрессированными байкальскими нерпами, - рассказали в нерпинарии. - В программе танцы, спортивные игры, решение математических задач и многое другое.

Шоу с байкальскими нерпами никого не оставит равнодушным

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